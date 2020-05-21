MIUI 11.0.8.0 yorumları

Sitemizi takip edenler Xiaomi Pocophone F1 kullanıcısı olduğumuzu bilmektedir.

Bildiğiniz üzere Xiaomi, MIUI arayüzü kullanmaktadır. Şu an bizim kullandığımız akıllı telefonda MIU 11.0.5.0 sürümü bulunmaktadır. Bu sürümü sorunsuz bir şekilde kullanıyoruz.

Geçtiğimiz saatlerde V11.0.8.0 güncellemesi geldi. Bu sürüme geçmeden önce araştırma yaptık fakat tecrübe eden pek bulamadık. Bu konuyu açmamızdaki amaç eğer V11.0.8 güncellemesi yapan varsa ve bize tecrübelerini yazabilirse çok memnun oluruz.

Özellikle V11.0.8 batarya performansı çok merak ediyoruz. Güncelleme yapıp daha sonra batarya sorunu çekmek istemiyoruz. Ayrıca bu güncelleme sonrası performans hakkında da bilgi verirseniz çok memnun oluruz.

Sadece Pocophone F1 için değil. Diğer modelleri kullanan ver güncelleyen varsa onlarında yazmasını rica ediyoruz.