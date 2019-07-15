Microsoft Word’de Arka Plana Nasıl Resim Eklenir?

Microsoft firması tarafından tasarlanan, Windows işletim sisteminin ve Macintosh işletim sisteminin tabanında çalıştırılmak üzere yazılan metin yazma programına Microsoft Word denir. Microsoft Word programının sürümleri arasında yer alan Microsoft Word Viewer sürümü ve Microsoft Word Office Online sürümü, farklı özelliklere sahip olan ücretsiz sürümleridir.

Microsoft Word Programının Özellikleri Nelerdir?

Microsoft Word programının özellikleri, kendi içerisinde 9 ana gruba ayrılır. Bunlar;

1)Microsoft Word programı, sayfa numaraları, dipnot bilgileri gibi birden fazla işlemi otomatik olarak yapar.

2)Bu program sayesinde, yanlış yazılan bilgiler düzeltilebilir.

3)Söz konusu program sayesinde, yeni bilgiler eklenebilir.

4)Microsoft Word programı sayesinde, kopyala yapıştır yöntemi ile yeni kopyalar elde edilebilir.

5)Bu program sayesinde, çizim yapılabilir.

6)Söz konusu program sayesinde, grafikler ve tablolar oluşturulabilir.

7)Microsoft Word programı sayesinde, farklı yazı tipleri kullanılabilir.

8)Bu program sayesinde, farklı sayfa görünümleri elde edilebilir.

9)Söz konusu program sayesinde, yazılan kelimelerin eş anlamları bulunabilir.

Microsoft Word Programının Sekmeleri Nelerdir?

Microsoft Word programının sekmeleri, hızlı erişim araç çubuğu sekmesi, başlık sekmesi, pencere düğmeleri sekmesi, şeritler sekmesi, çalışma sayfası sekmesi, kaydırma çubuğu sekmesi, tasarım sekmesi, giriş sekmesi, dosya sekmesi, görünüm sekmesi, sayfa numarası sekmesi, sayfa görünümleri sekmesi, sözcük sayısı sekmesi ve sayfa yakınlaştırma düzeyi sekmesi olmak üzere 14’de ayrılır.

Microsoft Word Programında Arka plana Nasıl Resim Eklenir?

Microsoft Word programında arka plana resim eklemek için, öncelikle söz konusu program da temiz bir sayfa açılmalıdır.

Temiz bir sayfa açıldıktan sonra, söz konusu programın en üst kısmında yer alan ‘Tasarım’ sekmesinin seçilmesi gerekir.

Tasarım’ sekmesi içerisinde yer alan ‘Sayfa Rengi’ alanına girilerek açılacak olan pencereden ‘Dolgu Rengi’ kısmı seçilmelidir.

‘Dolgu Rengi’ kısmı seçildikten sonra, kolay bir şekilde Microsoft Word programının arka plan ayarları yapılır.

Daha sonra, pencerenin üst kısmında yer alan ‘Resim’ sekmesinin açılması gerekir.

‘Resim’ sekmesinin açılmasından sonra, ‘Resim Seç’ bölümüne girilmelidir ve Microsoft Word programına eklenmek istenen resim, bilgisayarın ekranına getirilmesi gerekir. Böylelikle istenilen resim Microsoft Word programının arka planına eklenir.