Mi Band 9 ve Mi Band 8 Arasındaki Farkları neler?

Mi Band 9 ve Mi Band 8 Arasındaki Farklar:

Ekran: Mi Band 9’da 1.62 inç AMOLED (192×490 piksel, 1200 nit parlaklık) bulunurken, Mi Band 8’de 1.62 inç (192×490 piksel, 600 nit parlaklık).

Pil Ömrü: Mi Band 9 tipik kullanımda 21 güne kadar dayanırken, Mi Band 8 16 güne kadar sürer (233 mAh vs 190 mAh batarya).

Boyut ve Ağırlık: Mi Band 9 biraz daha kompakt (46.53 x 21.63 x 10.95 mm, 15.8g) ve alüminyum alaşımlı fırçalanmış kaplama; Mi Band 8 daha büyük (48 x 22.5 x 10.99 mm, 27g).

Malzeme: Mi Band 9’da seramik özel sürüm ve daha premium doku; Mi Band 8’de yüksek mukavemetli fiber polimer.

Sensör ve Takip Özellikleri: Mi Band 9’da kalp atışı ve SpO2 sensörleri %16 daha doğru, uyku takibi %7.9 iyileştirilmiş, hazır olma seviyesi gösterimi; Mi Band 8’de temel sensörler.

Bağlantı: Mi Band 9 Bluetooth 5.4 kullanır; Mi Band 8 Bluetooth 5.1.

Titreşim Motoru: Mi Band 9’da 20 modlu geliştirilmiş motor (daha hassas geri bildirim); Mi Band 8’de standart.

Diğer: Mi Band 9’da HyperOS ile daha iyi entegrasyon ve mini oyunlar; her ikisinde de dahili GPS yok, 150+ spor modu ortak.