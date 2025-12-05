Bilim ve Teknoloji

Mi Band 9 ve Mi Band 8 Arasındaki Farkları neler?

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji5 Aralık 2025
0 1 dakika okuma süresi

Mi Band 9 ve Mi Band 8 Arasındaki Farklar:

Ekran: Mi Band 9’da 1.62 inç AMOLED (192×490 piksel, 1200 nit parlaklık) bulunurken, Mi Band 8’de 1.62 inç (192×490 piksel, 600 nit parlaklık).

Pil Ömrü: Mi Band 9 tipik kullanımda 21 güne kadar dayanırken, Mi Band 8 16 güne kadar sürer (233 mAh vs 190 mAh batarya).

Boyut ve Ağırlık: Mi Band 9 biraz daha kompakt (46.53 x 21.63 x 10.95 mm, 15.8g) ve alüminyum alaşımlı fırçalanmış kaplama; Mi Band 8 daha büyük (48 x 22.5 x 10.99 mm, 27g).

Malzeme: Mi Band 9’da seramik özel sürüm ve daha premium doku; Mi Band 8’de yüksek mukavemetli fiber polimer.

Sensör ve Takip Özellikleri: Mi Band 9’da kalp atışı ve SpO2 sensörleri %16 daha doğru, uyku takibi %7.9 iyileştirilmiş, hazır olma seviyesi gösterimi; Mi Band 8’de temel sensörler.

Bağlantı: Mi Band 9 Bluetooth 5.4 kullanır; Mi Band 8 Bluetooth 5.1.

Titreşim Motoru: Mi Band 9’da 20 modlu geliştirilmiş motor (daha hassas geri bildirim); Mi Band 8’de standart.

Diğer: Mi Band 9’da HyperOS ile daha iyi entegrasyon ve mini oyunlar; her ikisinde de dahili GPS yok, 150+ spor modu ortak.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji5 Aralık 2025
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

İlgili Makaleler

Xiaomi mi band 10 pusula kalibre sorunu çözümü

5 Aralık 2025

ONVO OV-012 X PLUS SCOOTER GÜÇLENDİRİLMİŞ BATARYA

19 Kasım 2025

Airtag uygulaması play store indir

17 Kasım 2025

500 TL civarındaki takip cihazları ne kadar başarılı? Anlık neden takip etmiyor

17 Kasım 2025

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu