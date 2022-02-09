Tamamen kullanıcı yorumumuz: Xiaomi Mi 11T ile Mi 11 Lite farkları

Bu yazımızda sizlere Xiaomi Mi 11T ile Xiaomi Mi 11 Lite farklarından bahsetmek istiyoruz. Tabi bu sefer teknik özellik karşılaştırması yapmayacağız. Tamamen kullanıcı deneyimine göre fikirlerimizi söyleyeceğiz. Ama ben illa teknik özelliklerine göre kıyaslama yapmak istiyorum diyorsanız buraya tıklayınız.

Gelelim kullanıcı deneyimlerimize;

Geçtiğimiz günlerde Xiaomi Mi 11T ve Mi 11 Lite aldık. İki telefonu da test etmeye başladık.

Performans olarak evet Xiaomi Mi 11T ağır basıyor. Oyun oynadığınız zaman chip set’in gücünü hissediyorsunuz. Tasarım olarak ise Mi 11 Lite’a göre tasarım olarak daha kaba bir duruşu var.

Xiaomi Mi 11 Lite tasarım olarak çok beğendik. İnceliği ile elinizde bir iPhone almış havası katmaktadır. Performans olarak tatmin edici seviyede olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Sonuç olarak eğer çok fazla oyun oynamıyorsanız , tasarıma önem veriyorsanız tercihinizi Mi 11 Lite’dan yana kullanınız. Çok fazla oyun oynuyorsanız Mi 11T’den yana şansınızı kullanınız. Bu iki telefonu başka türlü kıyaslamanıza gerek yok.