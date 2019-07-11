Meşgulken arayanı görme (Bimcell)

Bir ziyaretçimiz bize Bimcell meşgulken arayanı gösterme nasıl yapılacağı konusunda destek istemiştir.

Bizde elimizden geldiği kadar yardımcı olmak istiyoruz. Genel olarak hattı ilk aldığınızda meşgulken arayanı görme özelliği kapalı olmaktadır. Taki bu durumun kapalı olduğunu sizi arayanlar meşgul tonu devamlı alıp size söylediğinde ortaya çıkıyor.

Aslında meşgulken arayanı görme işlemi sadece Bimcell değil, diğer bütün GSM operatörlerinde de geçerlidir.

Dediğimiz gibi sitemizde daha önce meşgulken arayanı görme yazımızda detayları anlatmıştık. Biz yinede eklemek istedik. Sonuç olarak gelen her soruya cevap vermeye çalışıyoruz.

Meşgulken arayanı görme

Meşgulken arayanı görme özelliğini aktif etmek için telefonun arama ekranına * 4 3 # yazıp arama tuşuna basmanız yeterli olacaktır.

Meşgulken arayanı görme iptal etme

Çok fazla iptal etmek isteyen çıkmayacak ama biz yinede yazımızın içine eklemek istedik. Devreden çıkarma için # 4 3 # yazıp arama tuşuna basmanız yeterli olacaktır.

Meşgulken arayanı görme özelliğinin aktif olup olmadığını bilmiyorsanız aşağıdaki işlemi yaparak öğrenebilirsiniz. Durum kontrolü * # 4 3 # yazıp arama tuşuna basınız.

Tabi ekstradan telefon ayarlarına girip bu işlemleri menüden de yapabilirsiniz. Fakat bu işlemler hem uzun hem can sıkıcı olduğu için tercih edilmiyor.