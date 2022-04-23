Bilim ve Teknoloji
Mavic Air 2 Sport moda aldığınızda kaza riski artıyor
DJI Mavic 2 kullanıyorsanız Sport moduna geçtiğiniz bazı riskleri ele aldığınızı unutmayınız. Profesyonel bir drone kullanıcısı değilseniz Sport modu pek kullanmamanızı öneriyoruz. Sport modu: Drone’u Sport moda aldığınızda kumanda yanıtlarına çeviklik ve hız bakımından daha iyi tepki vermektedir. Maksimum uçuş hızı ise 19 km’dir.
Sport moduna aldığınızda aşağıdaki riskleri kabul etmiş oluyorsunuz.
- Sport modunda ileri ve geri görüş sistemleri devre dışı bırakılır. Yani uçuş rotasında giderken engelleri otomatik olarak algılayamamasına sebep olmaktadır.
- Sport modunda drone maksimum hızı ve fren mesafesi önemli ölçüde artar. Rüzgarsız koşullarda minimum 30 metre fren mesafesi gereklidir.
- Alçalma hızı önemli ölçüde artarmaktadır. Rüzgarsız hava şartlarında minimum 10 metre fren mesafesi gereklidir.
- Son olarak sport modu kullanacağınız zaman uçuş alanınız geniş olmasına dikkat ediniz.