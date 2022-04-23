Mavic Air 2 Sport moda aldığınızda kaza riski artıyor

DJI Mavic 2 kullanıyorsanız Sport moduna geçtiğiniz bazı riskleri ele aldığınızı unutmayınız. Profesyonel bir drone kullanıcısı değilseniz Sport modu pek kullanmamanızı öneriyoruz. Sport modu: Drone’u Sport moda aldığınızda kumanda yanıtlarına çeviklik ve hız bakımından daha iyi tepki vermektedir. Maksimum uçuş hızı ise 19 km’dir.

Sport moduna aldığınızda aşağıdaki riskleri kabul etmiş oluyorsunuz.