Bilim ve Teknoloji

Mavic Air 2 Sport moda aldığınızda kaza riski artıyor

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji23 Nisan 2022
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DJI Mavic 2 kullanıyorsanız Sport moduna geçtiğiniz bazı riskleri ele aldığınızı unutmayınız. Profesyonel bir drone kullanıcısı değilseniz Sport modu pek kullanmamanızı öneriyoruz. Sport modu: Drone’u Sport moda aldığınızda kumanda yanıtlarına çeviklik ve hız bakımından daha iyi tepki vermektedir. Maksimum uçuş hızı ise 19 km’dir.

Sport moduna aldığınızda aşağıdaki riskleri kabul etmiş oluyorsunuz.

  • Sport modunda ileri ve geri görüş sistemleri devre dışı bırakılır. Yani uçuş rotasında giderken engelleri otomatik olarak algılayamamasına sebep olmaktadır.
  • Sport modunda drone maksimum hızı ve fren mesafesi önemli ölçüde artar. Rüzgarsız koşullarda minimum 30 metre fren mesafesi gereklidir.
  • Alçalma hızı önemli ölçüde artarmaktadır. Rüzgarsız hava şartlarında minimum 10 metre fren mesafesi gereklidir.
  • Son olarak sport modu kullanacağınız zaman uçuş alanınız geniş olmasına dikkat ediniz.
Teknoloji fotoğrafı Teknoloji23 Nisan 2022
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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