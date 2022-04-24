Mavic Air 2 LED ışıklarının anlamları neler?

Mavic Air 2 kullanıyorsanız Drone’da yanıp sönen LED ışıkların ne anlama geldiğini bilmeniz gerekmektedir. Uçuş sırasında bir sorun ile karşılaştığınızda drone size bunu renkli ışıklar ile haber vermektedir. Ne anlama geldiğini bilmezseniz kaza-kırıma sebep olabilirsiniz.

Sarı ışık dört kez yanıp sönerse Drone hazırlık aşamasındadır

Yeşil ışık yavaşça yanıp sönerse GPS aktif durumdadır

Yeşil ışık düzenli aralıklarla iki kez yanıp sönerse ileri ve aşağı görüş sistemleri aktif demektedir

Sarı ışık yavaşça yanıp sönerse eğer GPS yok, engel algılayıcı sistemin aktif olduğunu,

Yeşil ışık hızlı bir şekilde yanıp sönerse fren yapılıyor anlamına gelmektedir.

Aşağıdaki uyarı çeşitlerini kesinlikle ezberlemeniz gerekmektedir.

Sarı ışık hızla yanıp sönerse uzaktan kumanda sinyalinin kaybolduğunu,

Kırmızı ışık yavaşça yanıp sönerse düşük pil uyarısı

Kırmızı ışık hızlı yanıp sönerse çok düşük pil uyarısı

Kırmızı ışık yanıp sönerse IMU hatası

Kırmızı ışık sürekli yanarsa Kritik hata

İlk önce kırmızı ışık sonra sarı ışık hızla yanıp sönerse pusula kalibrasyonu gerekli olduğunu bildirmektedir.