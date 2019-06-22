LG’nin İlk 5G Telefonu LG V50 ThinQ İncelemesi

Teknolojiyi yakından takip edenlerin büyük bir merakla bekledikleri cep telefonlarından birisi de popüler akıllı telefon üreticilerinden birisi olan LG’ nin son gözdesi LG V50 ThinQ olarak biliniyor.

Oldukça farklı bir görüntüye sahip olan bu akıllı telefon aynı zamanda LG markasına ait ilk 5G destekli model olarak piyasaya yerini alacak. Bu yazımızda LG V50 ThinQ akıllı cep telefonunu biraz daha yakından inceleyeceğiz.

Cep telefonu dendiği zaman genel olarak göz önüne gelen model büyük bir ekrana sahip dokunmatik özellikli bir telefondur. Kullanıcıların hayal güçlerini zorlamayı amaçlayan LG, son amiral gemisi olarak nitelendirdiği V50 ThinQ modelinde bambaşka bir görüntü sunmayı amaçlamış. 5G desteği ile adından söz ettirmeyi başaran bu model, sahip olduğu ikinci ekranı ile de büyük ilgi görmeye başladı.

Çift Ekranlı V50 ThinQ

LG’nin bu yeni akıllı telefonunda normalde 6,4 inçlik 3140 x 1440 piksel çözünürlüklü bir ekran bulunuyor. Ancak isteğe bağlı olarak 6,2 inçlik 20160 x 1080 piksel çözünürlüklü ikinci bir ekran satın alınarak telefona eklenebiliyor. Böylelikle çok büyük ve kullanışlı bir telefon elde ediliyor.

LG’nin İlk 5G Akıllı Telefonu

V50 ThinQ model akıllı telefonun en dikkat çekici özelliklerinden bir diğeri ise 5Gdesteği ile kullanıcılara sunulmuş olması. Bilindiği gibi piyasada yer alan akıllı telefonlar 4,5G desteği sunuyorlar. Bu durumda 5G desteği ile V50 modeli bir adım öne çıkmayı başarıyor. 5G desteği sayesinde oldukça hızlı internet erişim fırsatı sunan LG, 20 kat hızlı internet sözü veriyor. Elbette bu imkândan yararlanmak için 5G kapsamının bulunduğu bir bölgede bulunmak gerekiyor.

LG V50 ThinQ İşletim Sistemi Özellikleri

LG’nin yeni amiral gemisi olan V50 ThinQ, ilk olarak Snapdragon 855 işlemci ile piyasaya sürülecekti. Ancak markanın nu işlemciyi Snapdragon X50 ile optimize etme kararı, telefonun çıkış tarihini erteledi. Ertelemenin ardından düşünülen optimize işlemi gerçekleştirildi.

Genel olarak bakıldığı zaman çift ekran teknolojisi ve 5G desteği ile ön plana çıkan V50 Thinq modelinin diğer özellikler çok da farklı sayılmaz. Akıllı telefonda 8 Mega piksel ana kameraya ek 5 Mega piksel çözünürlüklü geniş açılı ekran bulunuyor. Cihazın arkasında ise 3 farklı kamera dikkati çekiyor. 12 Mega piksel çözünürlükteki arka kameraya 12 Mega piksel telefoto ve 16 Mega piksel ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor.

4000 mAh kapasiteye sahip bataryası bulunan V50 ThinQ, 6 GB RAM ve 128 GB dâhili hafıza sunuyor. microSD kart kullanılarak bu hafıza 512 GB’a kadar yükseltilebiliyor. Metal bir gövdeye sahip akıllı telefon, oldukça sağlam modeller arasında yer alıyor. LG’nin oldukça dikkat çeken bu akıllı telefon modelinin piyasaya çıkmasıyla birlikte büyük ilgi göreceği şimdiden belli oluyor.