Lenovo Z6 Pro özellikleri belli oldu! Peki fiyatı

Lenovo’nın yeni modeli Z6 Pro tanıtıldı. Üst segment donanımı ile oldukça başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Lenovo akıllı telefon sektöründe son zamanların ses getiren markası olmaya devam ediyor.

Lenovo Z6 Pro teknik özellikleri

Ekran özelliklerine baktığımızda 6.39 inçlik Süper AMOLED ekranı bulunuyor. Artık son çıkan telefonların hepsi 6 inç üzeri olduğunu belirtelim. 403 PPI Piksel yoğunluğundaki bu canlı ekran size güzel bir kullanım sunmayı hedeflemektedir. Ekran/Gövde oranı ise % 85 seviyesindedir.

Ekran büyük olduğu için normal olarak batarya kapasitesi de oldukça idealdir. 4000 mAh‘lık bataryası ile rahatça bir günü aktif olarak devirebilirsiniz.

Bu model fotoğraf çekimlerinde oldukça iddaalıdır. 4 adet arka kamerası ile profesyonel fotoğraf kareleri yakalayabilirsiniz. Arka ana kamerası 48 MP çözünürlüğündedir. Ayrıca Optik görüntü sabitleyiciside bulunmaktadır. İkinci arka kamerası 16 MP, üçüncü arka kamera 8 MP ve dördüncü arka kamera 2 MP çözünürlüğündedir. Ön kamerası ise 32 MP çözünürlüğe sahiptir. Ön kamera ile portre fotoğrafları çekebilirsiniz. Video kaydı olarak 2160K Ultra HD kayıt yapabilirsiniz.

Lenovo Z6 Pro performansı nasıl?

Kamera donanımı gibi performans özellikleride bir harika diyebiliriz. 2.84 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 855 chipset yer alıyor. Bu yonga seti ilk olarak üretilecek diyebiliriz. 6 GB RAM ile tam bir voltran oluşturuyor. Grafik işlemcisi olarak Adreno 640 tercih edildiğini görüyoruz. 512 GB’lık dahili depolama hafızası ile depolama sorunu hiç yaşamazsınız. Eğer bu hafıza bana yetmez dersenizde ekstradan microSD hafıza kartı takarak kapasitesini artırabilirsiniz.

Android’in son sürümü olan 9.0 Pie sürümü ile yüklü gelecektir.

Bu Amiral gemisi modelin fiyatı maalesef açıklanmadı. Henüz yurtdışı fiyatı da belli olmadı. Yurtdışı fiyatı belli olduktan sonra az çok Lenovo Z6 Pro Türkiye satış fiyatı belli olacaktır.