Lenovo HW10H akıllı saat özellikleri

Bu yazımızda sizlere Lenovo HW10H akıllı saat özelliklerinden bahsetmek istiyoruz.
İlk olarak bu saatte 1.22 inçlik renkli IPS dokunmatik ekran teknolojisi bulunmaktadır.
Akıllı saat içinde bulunan uygulamalar şöyle;
Akıllı Bildirimler
Alarm
Çoklu Spor Modu
Etkinlik Takibi
Google Fit
Hava Durumu
Idle Alert (Hareketsizlik Uyarısı)
Kalori Takibi
Kronometre
Telefonumu Bul
Uyku Monitörü
Bu arada 50 metreye kadar suya dayanıklılığıda bulunmaktadır. Tabi siz bu 50 metreyi zorlamadan suya temas ettirmeden kullanırsanız daha faydalı olur.
Adımsayar
Kalp atış hızı
Bluetooth gibi önemli özelliklerde bulunmaktadır.200 mAh’lık bataryası ile ortalama 10 gün rahatça kullanabilirsiniz. Bu akıllı saat internette 349 TL civarlarında satılmaktadır.