Lenovo HW10H akıllı saat özellikleri

Bu yazımızda sizlere Lenovo HW10H akıllı saat özelliklerinden bahsetmek istiyoruz.

İlk olarak bu saatte 1.22 inçlik renkli IPS dokunmatik ekran teknolojisi bulunmaktadır.

Akıllı saat içinde bulunan uygulamalar şöyle;

Akıllı Bildirimler

Alarm

Çoklu Spor Modu

Etkinlik Takibi

Google Fit

Hava Durumu

Idle Alert (Hareketsizlik Uyarısı)

Kalori Takibi

Kronometre

Telefonumu Bul

Uyku Monitörü

Bu arada 50 metreye kadar suya dayanıklılığıda bulunmaktadır. Tabi siz bu 50 metreyi zorlamadan suya temas ettirmeden kullanırsanız daha faydalı olur.

Adımsayar

Kalp atış hızı

Bluetooth gibi önemli özelliklerde bulunmaktadır.200 mAh’lık bataryası ile ortalama 10 gün rahatça kullanabilirsiniz. Bu akıllı saat internette 349 TL civarlarında satılmaktadır.