Kulaktan ateş ölçer kullanıyorsanız bunu bilmeniz lazım

10 yıl önce civalı ateş ölçerler zamanın en güvenilir ve hızlı olan aletiydi. Teknoloji ile birlikte artık piyasada bile bulamıyorsunuz. Yine koltuk altı dijital ateş ölçer cihazıları var fakat güvenirliliği maalesef çok çok düşüktür. Alından ve kulaktan ölçen cihazlar daha fazla tercih edilmektedir.

Kulak içi ateş ölçer kullanıyorsanız, alından ölçen cihaza göre 0.3 ile 0.5 derece fazla ölçtüğünü unutmayınız. Çünkü kulak içi, her zaman alına göre daha sıcaktır.

Birçok kişi kulaktan ateş ölçer kullandığı zaman ateşinin 37.5 ya da 37.3 olduğunu görünce ateşim varmış havasına girmektedir. Alından ölçtüğünüz zaman ise 36.7 ve 36.9 dereceyi görürsünüz.

O zaman neden kulaktan ateş ölçer alayım diyenler olabilir. Küçük bebeklerin ateşlerini doğru ölçmek için her zaman kulak içi avantajlıdır.

Kulaktan ya da alından farketmez. Önemli olan cihazın kalitesidir. Gidip beş para etmeyen cihazlara lütfen ücret ödemeyin. Özellikle küçük bebeğiniz varsa sağlam bir cihaz almak sizi güvende tutacaktır.

Yeni doğmuş bir bebeğin (0-3 aylık) vücut sıcaklığı, kulaktan ölçüldüğünde 36 – 37,6⁰C aralığındadır ve bu, yetişkinlerde daha düşüktür. Ergenlik çağındaki çocuklar için de durum buna benzerdir.

Yaşlılar:

Yaşlılarda (65 yaş ve üzeri) vücut sıcaklığı, 37⁰C olan yetişkin ortalamasına göre bir miktar azalarak 35,8⁰C’ye düşer*