Koşun MIUI 13 geldi: Xiaomi Mi 11T ile Mi 11 Lite kavuştu

Sitemizi takip edenler geçtiğimiz haftalarda Xiaomi Mi 11T ve Mi 11 Lite kullanmaya başladığımızı bilmektedir. Daha öncesinde de Pocophone F1 ve Note 8 Pro kullanıyorduk. Bildiğiniz üzere Pocophone F1’e artık hiç güncelleme gelmiyordu.

Xiaomi Mi 11T olan telefonumuzda bugün yani 23 mart günü MIUI 13.0.2 güncellemesi geldi. Birkaç saat sonra ise diğer telefonumuz olan Mi 11 Lite’a güncelleme geldi. Güncelleme yapmak oldukça uzun sürdü. 3.2 GB’lık bir güncelleme yaklaşık indirmesi ve telefonu güncellemesi ile ortalama 20-30 dakika sürdü.

MIUI 13.0.2 güncellemesini kullanmaya başlayalı birkaç saat oldu fakat öyle büyük bir değişim görmedik.

Aradan birkaç gün geçtikten sonra MIUI 13 şarjı ve performansı nasıl olduğu konusunda sizlere bilgi vereceğiz.

Yeniliklerin neler olduğunu merak edenler için ekran görüntüsünü ekledik. Sormak istediğiniz soru olursa bize yorum yazarak iletebilirsiniz.