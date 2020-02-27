Klavye titreşim kapatma (Xiaomi)

Akıllı telefon kullanıcıların birçoğu klavye kullanırken titreşmesine gıcık gitmektedir. Özellikle sürekli mesajlaşan ve klavye’yi kullananlar titreşimi hemen kapatmak istemektedir.

Bu yazımızda sizlere Xiaomi klavye titreşimi nasıl kapatılır konusunda bilgi vermek istiyoruz.

Xiaomi titreşim kapatma

İlk olarak mesaj bölümüne girip yeni bir mesaj yazmak için klavye’yi açınız.

Aşağıdaki resimdeki gibi “virgül” tuşuna basılı tutarak “çark” ayarlar simgesini göreceksiniz.

Elinizi kaldırmadan sağa doğru kaydırın ve “Ayarlar” çark simgesine geldiğinizde bırakınız.

Menü açılınca “Tercihler” kategorisine giriş yapınız.

Sayfanın en aşağısında “Tuşa basıldığında titreşim gücü” bölümünü sıfıra getirmeniz yeterli olacaktır. Bu bölümde isterseniz titreşimin şiddetini de ayarlayabilirsiniz.

Eğer tekrar açmak isterseniz aynı adımları takip etmeniz yeterli olacaktır.

Yukarıdaki anlatımı Xiaomi Pocophone F1’e göre anlattık. Bu model hakkında bizlere sormak istediğiniz soru olursa bize yorum yazarak gönderebilirsiniz.