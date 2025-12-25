kiwi kap-6730 ile Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact farkları neler

Kiwi KAP-6730 ve Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact, kompakt hava temizleyiciler olarak benzer özellikler taşır ancak bazı önemli farklar vardır. Kiwi hava temizleyici de toz sensörü yoktur. Ama fiyatına göre oldukça. Başarılı

Ortak Özellikler

Her ikisi de HEPA H13 filtre kullanıyor (PM2.5 partiküllerini %99.97’ye kadar filtreleme).

Aktif karbon filtre (koku giderme) içeriyor.

Akıllı uygulama kontrolü (Kiwi Tuya/Smart Life, Xiaomi Mi Home/Xiaomi Home).

Otomatik mod, hava kalitesi sensörü, filtre değişim uyarısı.

360° hava emişi ve benzer kapsama alanı (yaklaşık 16-30 m² oda için uygun).

Kullanıcı yorumlarına göre filtreler uyumlu (Kiwi’nin filtresi Xiaomi ile aynı veya benzer olabilir)

Hangisi Daha İyi?

Kiwi KAP-6730 → Bütçe dostu, iyonizer özelliğiyle ekstra avantajlı (havayı daha “taze” hissettirebilir). Fiyat/performans yüksek, özellikle alerji/polen için yeterli.

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact → Daha sessiz, resmi CADR değeriyle biraz daha etkili, akıllı ev entegrasyonu (sesli kontrol) daha gelişmiş