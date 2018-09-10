 K12 Ye Nasıl Girilir?

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K12.net öğrenci, öğretmen, yönetici, veli işbirliğinin en güzel şekilde sağlandığı, hepsinin bir çatı altında toplanarak öğrenci hakkındaki tüm bilgilerin kaydedilip öğrenildiği en çok kullanılan not sistemidir. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya koyulan öğrenci takip sisteminin adıdır. Kullanımı oldukça basittir.

K12 Öğrenci Takip Sistemi Avantajları

Veliler öğrenci hakkındaki bilgilere anında ulaşarak bilgi sahibi olabilmekte ve öğretmenler ile işbirliği yapabilmektedirler. Yöneticiler ise duruma yukarıdan bakarak genel değerlendirme yapmakta ve ihtiyaç analizi çıkarmaktadırlar. Sonuç olarak çok verimli bir sistemdir. Böylece öğrenci, notları ve kendisi hakkında buna benzer her konuda anında dönüt alma imkanını elde etmiş olabileceği için başarısı olumlu yönde etkilenecektir.

K12 Takip Sisteminde Takip Edilen Konular

En çok kullanılan öğrenci takip sisteminde öğrencinin okul dersleriyle ilgili her bilgiye buradan ulaşılabilir. Öncelikle devamsızlık kavramının daha da önemsendiği son dönemlerde devamsızlık sistemini rahatlıkla takip edebilirsiniz. Öğrencinin ne kadar etüt aldığı, hangi etütlere katılıp hangilerine katılmadığı ve etüt verimliliği takibi de bu sistem üzerinden çok rahat yürütülebilir. Öğrenci hangi dersleri alıyor? Sınav tarihleri ne zaman? Notları nasıl? Bu soruların cevaplarına da rahatlıkla ulaşabileceğiniz bir sistemdir k12. Öğrencinin ders ders devamsızlık durumları, sağlık durumu, katıldığı kulüpler ve etkinlikler, servis bilgisi ve ödevlerine de buradan ulaşabilirsiniz.

K12 Sistemine Nasıl Girilir?

Bu programa ilk kez kayıt yaptırıp bilgisayarınıza ilk kez yükleyeceğiniz zaman Sliverligt programını yükleme sekmesi çıkaracaktır. Bu sekmeye olumlu cevap vererek programı yükleyiniz. Programın tüm seçeneklerini görebilmeniz ya da bilgisayarınızda çalışması için Internet Explorer ya da Mozilla Firefox kullanmak gerekmektedir.