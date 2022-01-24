Bilim ve Teknoloji

iRobot Roomba hata mesajı dil değiştirme

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji24 Ocak 2022
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Bu yazımızda sizlere iRobot akıllı süpürgede dil ayarı nasıl yapılır konusunda bilgi vermek istiyoruz. Genel olarak iRobot süpürgelerinde hata mesajları İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Felemenkçe, Danca, İsveççe, Norveççe, Fince, Lehçe, Rusça, Portekizce, Japonca, Korece ve Çince dillerinde görüntüleyebilir. Maalesef Türkçe dil desteği bulunmamaktadır.

Roomba’nın varsayılan dili İngilizcedir. Varsayılan dili değiştirmek için:

  • Roomba’yı Ev Üssü®’nden çıkarın. CLEAN (Temizle) düğmesine basarak Roomba’yı açın, ışıklar yanacaktır.
  • Roomba bip sesi çıkarana ve geçerli dili söyleyene kadar DOCK (Şarj) düğmesini basılı tutun. DOCK (Şarj) düğmesini serbest bırakın. Roomba artık Dil Seçimi Modundadır.
  • İstediğiniz dili duyana kadar CLEAN (Temizle) düğmesine arka arkaya basınız.
  • Roomba’yı kapatmak için CLEAN (Temizle) düğmesini basılı tutun ve dil seçiminizi doğrulayın.

Sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji24 Ocak 2022
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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