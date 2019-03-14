iPhone ve Android’de Netflix altyazısı açma

Netflix şüphesiz ülkemizde çok tercih edilen bir platform. Yerli ve yabancı içerikleri ile ülkemizde kullanıcı sayısı oldukça artmaktadır.

Özellikle hem yerli hem yabancı dizileri barındırdığı için, yabancı diziler içinde türkçe altyazı desteği olduğu için çok tutulmaktadır. Bu yazımızda sizlere akıllı telefon uygulamalarında altyazı nasıl açılır konusunda destek vermek istedik. Aslında çok basit adımlar ile açabilirsiniz ve birçok kişi biliyordur fakat biz yinede sitemizde bulunmasını istedik.

Netflix uygulamasında altyazı açma adımları kullandığınız cihaza göre farklılık olduğunu hatırlatmak isteriz.

iPhone’larda Netflix altyazı açma

İzlemek istediğiniz dizi / film / seri / belgeseli seçin.

Ekran dokunun ve çıkan seçeneklerden diyalog simgesini seçiniz.

Diyalog ayarlarında altyazıyı seçin.

Alt yazısız izlemek için ilgili seçeneğe dokunun.

Türkçe dublaj için Türkçe seslendirme’yi seçin.

Ayarlarınızı kaydetmek ve izlemeye başlamak için X işaretine basınız.

Android telefonlarda Netflix altyazı açma

İzlemek istediğiniz dizi / film / seri / belgeseli seçin.

Ekran dokunun ve çıkan seçeneklerden diyalog simgesini seçin.

Diyalog ayarlarında altyazıyı seçin.

Altyazısız izlemek için ilgili seçeneğe dokunun.

Türkçe dublaj için Türkçe seslendirme’yi seçin.

Ayarlarınızı kaydetmek ve izlemeye başlamak için “Tamam” seçeneğine basın.

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