iPhone 17 Pro Max ekran görüntüsü alma

iPhone 17 Pro Max’te ekran görüntüsü almak için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz:

Fiziksel Düğmelerle Ekran Görüntüsü Alma:

Face ID’li iPhone’lar için: Yan düğmeye (cihazın sağ tarafında) ve ses açma düğmesine (sol tarafta) aynı anda hızlıca basıp bırakın.

Ekran görüntüsü alındığında, ekranın sol alt köşesinde bir önizleme görünür. Bu önizlemeye dokunarak görüntüyü düzenleyebilir, kırpabilir veya paylaşabilirsiniz. Düzenlemek istemezseniz, önizlemeyi sola kaydırarak kapatabilirsiniz.

Görüntü otomatik olarak Fotoğraflar uygulamasına kaydedilir.

Tam Sayfa Ekran Görüntüsü:

Safari gibi uygulamalarda uzun bir web sayfasının tamamını yakalamak için:

Yukarıdaki yöntemle ekran görüntüsü alın.

Önizlemede Tam Sayfa sekmesine dokunun.

Görüntüyü kaydırarak inceleyin, kırpın veya PDF olarak kaydedin (Dosyalar uygulamasına).

AssistiveTouch ile Ekran Görüntüsü:

Fiziksel düğmeleri kullanmak istemiyorsanız:

Ayarlar > Erişilebilirlik > Dokunma > AssistiveTouch’u açın.

AssistiveTouch menüsüne ekran görüntüsü seçeneği ekleyin.

Ekrandaki AssistiveTouch simgesine dokunarak ekran görüntüsü alın.

Arkaya Dokunma (Back Tap):

Ayarlar > Erişilebilirlik > Dokunma > Arkaya Dokunma’yı açın.

Çift veya üç kez dokunmayı ekran görüntüsü alacak şekilde ayarlayın.

iPhone’un arkasına iki veya üç kez dokunarak ekran görüntüsü alın.

Siri ile Ekran Görüntüsü:

Siri’yi etkinleştirin (örneğin, “Hey Siri” diyerek).

“Ekran görüntüsü al” komutunu verin.

Notlar:

Ekran görüntüleri varsayılan olarak Fotoğraflar > Ekran Görüntüleri albümüne kaydedilir