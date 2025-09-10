iPhone 17 ile iPhone 16 pro max farkları neler?

Tasarım ve Malzeme

iPhone 17: Daha küçük bir kamera adası ve inceltilmiş Dynamic Island tasarımıyla geliyor. Gövde malzemesi titanyum ve alüminyum karışımı. Ekran boyutu 6.3 inç.

iPhone 16 Pro Max: Daha büyük bir kamera modülü ve 8.25 mm kalınlıkta titanyum gövdeye sahip. Ekran boyutu 6.9 inç. iPhone 17’ye göre daha ağır (227 g vs. iPhone 17 Pro’nun 206 g).

2. Ekran

iPhone 17: 6.3 inç LTPO OLED ekran, 120 Hz ProMotion ve “Hep Açık” ekran özelliği sunuyor. Maksimum parlaklık 3000 nit, çözünürlük 2622×1206 piksel (460 ppi).

iPhone 16 Pro Max: 6.9 inç Super Retina XDR OLED ekran, 120 Hz ProMotion destekli, ancak maksimum parlaklık 2000 nit ve çözünürlük 1320×2868 piksel.

3. İşlemci ve Performans

iPhone 17: A19 çipi ile güçlendirilmiş (TSMC N3P süreci), %20 daha hızlı GPU performansı sunuyor. 8 GB RAM.

iPhone 16 Pro Max: A18 Pro çipi kullanıyor. Daha eski bir işlemciye sahip ve GPU performansı A19’a kıyasla daha düşük. 8 GB RAM.

4. Kamera

iPhone 17: 24 MP ön kamera (selfie) ve arka tarafta 12 MP ana kamera (baz modelde üçlü 48 MP kamera Pro modellere özel).

iPhone 16 Pro Max: 12 MP ön kamera, arka tarafta 48 MP ana, 48 MP ultra geniş ve 12 MP periskop telephoto (5x optik zoom). iPhone 17 Pro Max’te bu periskop kamera 48 MP’ye yükseltilmiş ve 8x optik zoom sunuyor, ancak bu özellik iPhone 17 baz modelinde yok.

5. Batarya ve Şarj

iPhone 17: 3692 mAh batarya, 27 saat video oynatma süresi. 40W hızlı şarj (20 dakikada %50) ve Qi2 kablosuz şarj desteği.

iPhone 16 Pro Max: 3561 mAh batarya, 33 saat video oynatma süresi. 45W hızlı şarj, ancak daha düşük enerji verimliliği.

6. Bağlantı

iPhone 17: Wi-Fi 7, yeni N1 çipi ile gelişmiş 5G modem, 35W hızlı şarj desteği.

iPhone 16 Pro Max: Wi-Fi 6E, daha eski 5G modem ve 45W şarj hızı.

7. Renk Seçenekleri

iPhone 17: Yeni renkler (ör. Kozmik Turuncu, Abis, Gümüş).

iPhone 16 Pro Max: Siyah, Beyaz, Natürel ve Çöl Titanyum.

Değerlendirme

iPhone 17, daha akıcı ekran (120 Hz ProMotion), daha parlak ekran (3000 nit), yeni A19 çipi ve gelişmiş ön kamera (24 MP) gibi yeniliklerle öne çıkıyor. Ancak arka kamera sistemi ve tasarım baz modelde iPhone 16 Pro Max’e kıyasla daha basit.

iPhone 16 Pro Max, daha büyük ekran (6.9 inç) ve üstün telephoto kamera (periskop 5x zoom) ile profesyonel kullanıcılar için avantajlı. Ancak işlemci, ekran parlaklığı ve batarya verimliliği açısından iPhone 17’nin gerisinde.

Geçiş yapmaya değer mi?

Eğer iPhone 16 Pro Max’in büyük ekranı ve profesyonel kamera özellikleri sizin için önemliyse, iPhone 17 baz modeline geçmek yerine iPhone 17 Pro veya Pro Max’i değerlendirebilirsiniz. iPhone 17, daha uygun fiyatlı bir seçenek arayanlar için akıcı ekran ve yeni işlemciyle cazip, ancak kamera ve ekran boyutu açısından iPhone 16 Pro Max’in gerisinde kalabilir.