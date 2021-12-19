iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max taze zamlı fiyatları

Artan kur fiyatlarından sonra teknoloji ürünlerine son sürat zam gelmeye devam ediyor.

Çok değil 26 kasım 2021 tarihinde iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerine gelen zam fiyatlarını yazmıştık. Aradan daha 1 ay geçmeden yeni zamlı fiyatları açıklandı.

26 kasım tarihinde yapmış olduğumuz yazıyı okumak isterseniz buraya tıklayınız.

iPhone 13 Pro modeli 26 kasım tarihinde 19.999 TL olarak fiyatı açıklanmıştı. Güncel olarak fiyatı 28.999 TL olarak açıklandı. Tabi bu fiyat 128 GB olan modelidir. 256 GB olanı 30.999 TL, 512 GB olanı 34.999 TL, 1 TB olanı ise 38.999 TL

iPhone 13 Pro Max 26 kasım tarihinde 22.999 TL‘ye satılıyordu. Zam sonrası fiyatı 31.999 TL‘ye çıktı. 256 GB olan modeli 33.999 TL, 512 GB olan modeli 37.999 TL ve 1 TB olan modeli 41.999 TL’den satılacak.