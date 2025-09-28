Instagram profiline WhatsApp sohbet butonu ekleme

Instagram profiline WhatsApp sohbet butonu eklemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. Bu işlem, özellikle işletme hesapları için kolayca yapılabilir ve kullanıcıların sizinle WhatsApp üzerinden hızlıca iletişime geçmesini sağlar. İşte adım adım rehber:

1. Instagram Hesabınızı İşletme Hesabına Çevirin

WhatsApp sohbet butonu eklemek için Instagram hesabınızın işletme hesabı olması gerekiyor. İşletme hesabına geçiş yapmak için:

Instagram uygulamasını açın.

Profil sayfanıza gidin ve sağ üst köşedeki üç çizgi (menü) simgesine dokunun.

Ayarlar ve gizlilik > Hesap türü ve araçları > Profesyonel hesaba geç seçeneğini seçin.

Adımları takip ederek hesabınızı işletme hesabına dönüştürün.

2. WhatsApp Business Uygulamasını Kurun

WhatsApp butonu eklemek için WhatsApp Business uygulamasını kullanmanız gerekiyor:

WhatsApp Business uygulamasını App Store veya Google Play Store’dan indirin.

Uygulamayı açın ve işletme hesabınızla ilişkilendirmek istediğiniz telefon numarasını kullanarak kaydolun.

3. Instagram Profilinize WhatsApp Butonu Ekleme

WhatsApp butonunu Instagram profilinize eklemek için:

Instagram uygulamasında profil sayfanıza gidin.

Profili düzenle seçeneğine dokunun.

Herkese açık işletme bilgileri altında İletişim seçeneklerine tıklayın.

WhatsApp işletme telefon numarası seçeneğini seçin.

WhatsApp Business hesabınızla ilişkilendirdiğiniz telefon numarasını girin.

Instagram, numaranızı doğrulamak için WhatsApp’a bir doğrulama kodu gönderecektir. Kodu girin.

İletişim bilgilerini göster seçeneğinin aktif olduğundan emin olun.

Bitti veya Kaydet seçeneğine dokunarak işlemi tamamlayın.

Artık profilinizde bir WhatsApp butonu görünecek ve kullanıcılar bu butona tıklayarak doğrudan WhatsApp üzerinden sizinle iletişime geçebilecek.

4. Alternatif: WhatsApp Bağlantısı Ekleme

Eğer işletme hesabı kullanmıyorsanız veya buton yerine bir bağlantı eklemek istiyorsanız:

WhatsApp bağlantınızı oluşturun. Bunun için şu formatı kullanın:

https://wa.me/telefonnumaranız

Örnek: Telefon numaranız +90telefonunu yaz bağlantı şu şekilde olur:

https://wa.me/9055telefonunu yaz

Instagram uygulamasında profilinize gidin.

Profili düzenle > Web sitesi alanına bu bağlantıyı yapıştırın.

Bitti seçeneğine dokunun.

Bu yöntemle, profilinizdeki web sitesi kısmında tıklanabilir bir WhatsApp bağlantısı görünecektir.

5. Instagram Hikayelerine WhatsApp Bağlantısı Ekleme

WhatsApp bağlantınızı hikayelerde paylaşmak için:

Instagram’da bir hikaye oluşturun (profil resminize veya “+” simgesine dokunun).

Hikaye oluştururken üstteki etiket simgesine (kare şeklindeki gülümseyen yüz) dokunun.

Bağlantı etiketini seçin ve WhatsApp bağlantınızı (https://wa.me/telefonnumaranız) yapıştırın.

Hikayenizi paylaşın. Kullanıcılar bağlantıya tıklayarak WhatsApp’ta sizinle sohbete başlayabilir.

Daha fazla erişim için hikayeyi Öne Çıkanlar’a kaydedin.