Bilim ve Teknoloji

Instagram önceden yapılan eski yorumları görmek için koşun gelin

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji1 Nisan 2023
0 1 dakika okuma süresi

Instagram uygulamasında daha önceden yapmış olduğunuz tüm yorumları görmek istiyorsanız bu yazımızın size oldukça faydası olacaktır. Günümüzde sosyal medya uygulaması kullanmayan kitle sayısı oldukça azdır. Özellikle Instagram uygulaması çok popülerdir.

Kullanıcılar önceden yaptığı yorumları tekrar görmek ihtiyacı duyabilir. Hatta yıllar öncesinde yapmış olduğunuz yoruma bile ihtiyacınız olabilir. Yıllar öncesinde yapmış olduğunuz ve sizin ne zaman yazdığınızı unuttuğunuz bir yorumdan dolayı mahkemelik olduğunuzda acaba ben ne yazmıştım dediğinizde aşağıdaki adımları uygulayınız.

Instagram Yaptığın Yorumları Görme Adımları

İlk olarak Instagram uygulamasını açın.

Profilinize giriş yapınız.

Sağ üst köşede yer alan üç çizginin üstüne basınız.

Hareketlerin” bölümüne girin.

Etkileşimler” bölümünü açın.

Yorumlar” seçeneğinin üzerine dokunun.

Önünüze gelecek bölümde Instagram’da yaptığınız tüm yorumlar sıralanacaktır.

Bu adımları uyguladığınızda bütün yorumlar ortaya çıkacaktır. Sormak istediğiniz başka soru olursa bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.

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Teknoloji fotoğrafı Teknoloji1 Nisan 2023
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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