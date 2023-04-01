Instagram önceden yapılan eski yorumları görmek için koşun gelin

Instagram uygulamasında daha önceden yapmış olduğunuz tüm yorumları görmek istiyorsanız bu yazımızın size oldukça faydası olacaktır. Günümüzde sosyal medya uygulaması kullanmayan kitle sayısı oldukça azdır. Özellikle Instagram uygulaması çok popülerdir.

Kullanıcılar önceden yaptığı yorumları tekrar görmek ihtiyacı duyabilir. Hatta yıllar öncesinde yapmış olduğunuz yoruma bile ihtiyacınız olabilir. Yıllar öncesinde yapmış olduğunuz ve sizin ne zaman yazdığınızı unuttuğunuz bir yorumdan dolayı mahkemelik olduğunuzda acaba ben ne yazmıştım dediğinizde aşağıdaki adımları uygulayınız.

Instagram Yaptığın Yorumları Görme Adımları

İlk olarak Instagram uygulamasını açın.

Profilinize giriş yapınız.

Sağ üst köşede yer alan üç çizginin üstüne basınız.

“Hareketlerin” bölümüne girin.

“Etkileşimler” bölümünü açın.

“Yorumlar” seçeneğinin üzerine dokunun.

Önünüze gelecek bölümde Instagram’da yaptığınız tüm yorumlar sıralanacaktır.

Bu adımları uyguladığınızda bütün yorumlar ortaya çıkacaktır. Sormak istediğiniz başka soru olursa bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.