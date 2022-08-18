Instagram kaç gün arayla dondurulur?
Bu yazımızda sizlere Instagram hesabının kaç gün arayla dondurulabileceğiniz konusunda bilgi vermek istiyoruz. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulaması Instagram’ı bildiğiniz üzere hesabınızı dondurabilirsiniz. Instagram hesabınızı haftada 1 kez dondurabilirsiniz. Diyelim ki hesabınız dondurdunuz ve hemen arkasından hesabınızı aktif ettiniz. Tekrar dondurmak istiyorsanız mecburen 7 gün beklemek zorundasınız.
Peki Instagram hesabı nasıl dondurulur?
İlk olarak yapmanız gereken Instagram hesabınıza giriş yapınız.
Daha sonra buraya tıklayıp aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi sayfaya ulaşacaksınız.
Instagram size 2 adet soru soracaktır. Hesabınızı neden donduruyorsun ve devam etmek için lütfen şifreni tekrar gir bölümlerini doldurmanız gerekmektedir.
Daha sonra adımları takip ettikten sonra hesabınızı dondurabilirsiniz.