İnstagram Hikaye’de Müzik Paylaşma

İnstagram’da oluşturduğunuz hikâyenize müzik ekleme nasıl yapılır? Paylaşımlarınızın daha ilginç ve çekici görünmesi için müzik ekleyebilirsiniz. İnstagram’ın bu özelliği sayesinde, İnstagram Stories’e 1.000’den fazla ve bilinen şarkı arasından seçim yaparak herhangi birini eklemeniz mümkün olabiliyor.

İnstagram Hikâyelerinizde Müzik Paylaşma

Hikâyelerinizde müzik paylaşmak için, aşağıdaki işlemleri uygulamanız gerekmektedir.

Fotoğraf ya da videodan oluşturduğunuz hikâyenize bu şarkılardan birini eklemek için üzerine dokunup etiket ekleyiniz.

Karşınıza bir müzik simgesi çıktığını göreceksiniz.

Gördüğünüz simgeye dokununuz.

Bunu yaptığınızda seçenekleri görüntüleyeceksiniz.

Seçenekler arasındaki şarkıları isim, tür, ruh hali ya da popülerlik durumuna göre aratabilirsiniz, aratınız ve beğendiğinizi seçiniz.

Seçmiş olduğunuz bu şarkıyı dinleyebilir ayrıca hikâyenize hepsini eklemek istemezseniz yalnızca hoşunuza giden ya da istediğiniz bölümünü eklemeniz de mümkün.

Bu sayede hikâyenizi merak ederek görüntüleyenler fon olarak bu şarkıyı dinleyecekler, seslendiren sanatçı ve şarkı isminin yazılmış olduğu etiketi de görecekler. Arzu ederseniz müziği video kaydetmeden önce seçmeniz de imkân dahilinde. Bunun için kamerayı açtıktan sonra, kayıt düğmesinin altında yer alan müzik seçeneğini bulun ve şarkınızı seçin. Daha sonra arka planda seçtiğiniz şarkı ya da müzik çalarken fonunu ayarladığınız videoyu kaydedin.

Bu işlev ilk olarak belirli ülkelerde iOS cihazlar ile kullanılabilmekteydi, artık Android kullanıcıları da bu imkândan yaralanabilecek. İnstagram hikâyelerinde ses kapatılmazsa normal video olarak bütün sesleri kaydeder ve yayınlar.

Nadiren de olsa görüntü güzel olsa da arka plandaki sesler rahatsız edici gelebilir. Sesi tamamen kapatırsanız bu sefer de garip bir durum ortaya çıkar. Bu problemi ortadan kaldırmak için İnstagram hikâyelerine güzel bir arka plan müziği eklemek gerekir. İnstagram uygulaması yazılımı sayesinde akıllı telefonunuzda yüklü olan uygulamadaki şarkıları kullanabilir.