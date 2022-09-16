Bilim ve Teknoloji

Instagram görüntülü arama (Android ve İOS)

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji16 Eylül 2022
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Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya uygulaması olan Instagram’da görüntülü sohbet edebiliyorsunuz. Tek bir kişi ile edebilirken 4 kişiye kadar görüntülü sohbet edebilirsiniz. Sohbet edebileceğiniz kişilerin telefon numarasına ihtiyaç duyulmaması ayrı bir güzellik katmaktadır.

Görüntülü sohbet olarak genel olarak WhatsApp uygulaması tercih ediliyor. Fakat bildiğiniz üzere WhatsApp’da görüntülü görüşmek için telefon numarası girmeniz gerekiyor. Telefon numarası olamadan görüşmek için herkes Instagramı tercih ediliyor.

Instagram görüntülü Arama Nasıl Yapılır?

  • Uygulamayı açın ve sağ üst köşede bulunan DM sigmesine basınız.
  • Açılmış olan ekranda en sağ üst köşede yer alan kamera simgesine dokunun.
  • Görüntülü görüşmek istediğiniz kişinin yanındaki kamera simgesine basınız.

Bu özelliği bilgisayarda kullanılamıyorsunuz. Mecburen şimdilik sadece akıllı telefonda kullanabilirsiniz.

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Teknoloji fotoğrafı Teknoloji16 Eylül 2022
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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