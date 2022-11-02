Bilim ve Teknoloji

İnsafa gelin artık: 30 günde Xiaomi Mi 11T’ye % 50 zam gelmiş

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji2 Kasım 2022
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Son 1 yıldır Xiaomi 11T modelini kullamaktayız.  Telefonu kullandığımız sürece karşımıza çıkan olumlu olumsuz yönlerine sitemizden ulaşabilirsiniz. Yaklaşık bir ay önce arkadaşımıza Xiaomi 11T almıştık. Bugün Xiaomi 11T fiyatları ne duruma gelmiş diye baktığımızda açıkçası şok olduk.

Arkadaşımıza E-Ticaret sitesinden Xiaomi Türkiye garantili Xiaomi 11T modelini 10.599 TL’den satın almıştık. 2 Kasım itibariyle yeni fiyatlarına baktığımızda en düşük fiyatın 15.399 TL olduğunu görüyoruz. 30 gün civarında bu kadar zam nasıl geldi akıl sır erdiremedik. Yaklaşık % 50 civarında zam nasıl gelebilir.

1 ay içerisinde dolar sadece % 2 oranında artış göstermiş. Tamam sadece dolar fiyatına göre belirlenmiyor. Ama hangi kalem malzemesini hesaplarsanız hesaplayın bu telefona % 50 oranında zam gelmesine sebep olmayacaktır.

Serbest piyasa ama artık bir tedbir gelmesi gerekiyor. Gerekli bakanlığın fiyatların bu kadar yükselmesine soruşturma açması gerekiyor. Millet artık kafayı yemiş ve yatırımlarını altın, dolar v.s. yatırım araçlarına değil, elektronik ürünlere yatırım yapılıyor.  Bakalım yeni yıldan sonra bu fiyatları arar olacağız gibi durmaktadır.

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Teknoloji fotoğrafı Teknoloji2 Kasım 2022
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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