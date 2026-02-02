Bilim ve Teknoloji
Infinix Hot 50 Pro plus Pubg mobile kaç fps veriyor?
Infinix Hot 50 Pro+ PUBG Mobile’da yabancı teknoloji sitelerine göre Smooth + Extreme ayarlarda 60 FPS stabil tutuyor (lag/drop yok), HD/High grafiklerde ise ortalama 28-30 FPS civarı veriyor (uzun maçlar için yeterli, stabil).
Test Sonuçları Tablosu (Yabancı Tech Siteleri)
İşlemci Kalitesi ve Performans Özeti
- Güçlü Yönler:
- Günlük kullanım (sosyal medya, tarayıcı, çoklu görev), hafif-orta seviye oyunlar (PUBG Mobile, Roblox, MOBA’lar gibi) için akıcı ve yeterli performans veriyor.
- Mükemmel ısınma yönetimi: Uzun süreli stres testlerinde bile performans kaybı çok az
|
Grafik Ayarı
|
Ortalama FPS
|
Sıcaklık / Stabilite / Süre
|
HD + High
|
28.8 FPS
|
41.5°C max, stabil (30+ dk maç)
|
HD (High FPS)
|
Yüksek (60 cap)
|
33.4°C (15 dk), %3 batarya, sıfır stutter
|
Smooth + Extreme
|
60 FPS stabil
|
Düşük ısı, akıcı (gyro destekli)
- Benchmark Skorları (Ortalama değerler, NanoReview, GSMArena, Laptophia, Phone42 gibi kaynaklardan):
- AnTuTu v10: 417.000 – 425.000 puan civarı (bütçe sınıfında üst seviye, Helio G99 ile neredeyse aynı).
- Geekbench 6: Single-Core ~730-742, Multi-Core ~2000-2037.
- GPU Compute (OpenCL/Vulkan): ~1400-1460 puan.
- Bu skorlar Snapdragon 680’den %60-65 daha iyi, Helio G99 ile eşit veya hafif üstün.
- Zayıf Yönler:
- Ağır oyunlarda (yüksek grafik PUBG, Genshin Impact) 60 FPS stabil değil, genelde 30-40 FPS’e düşüyor (orta seviye gaming için ideal, pro için yetersiz).
- Bazı kullanıcı yorumlarında (Reddit, GSMArena) “garbage” veya “laggy” diyenler var, özellikle Samsung A16 (G99’lu) ile karşılaştırıldığında hafif fark hissedilebiliyor ama genel olarak olumlu.
- Sadece 1 büyük Android güncelleme sözü verilmiş (Android 14’ten 15’e), uzun vadeli yazılım desteği zayıf.