Infinix GT 30 Pro PUBG Mobile kaç fps veriyor? Youtube ve GSMArena testleri

Infinix GT 30 Pro, yabancı kaynaklarda (özellikle YouTube test videoları, resmi Infinix duyuruları, PR Newswire ve GSMArena gibi sitelerde) PUBG Mobile için genellikle 120 FPS desteklediği ve bu oranda çalıştığı belirtiliyor.

Resmi olarak PUBG MOBILE için 120 FPS sertifikalı (Infinix’in kendi açıklamaları ve 2025 PMSL/PMGC turnuva cihazı olarak kullanıldığı haberlerde net şekilde “officially certified for 120FPS in PUBG MOBILE” deniyor). Smooth/Super Smooth grafik ayarlarında 120 FPS aktif oluyor, bazı grafik seviyelerinde (Balanced, HD, HDR) de Ultra frame rate desteği var.