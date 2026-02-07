Bilim ve Teknoloji
Infinix GT 30 Pro PUBG Mobile kaç fps veriyor? Youtube ve GSMArena testleri
Infinix GT 30 Pro, yabancı kaynaklarda (özellikle YouTube test videoları, resmi Infinix duyuruları, PR Newswire ve GSMArena gibi sitelerde) PUBG Mobile için genellikle 120 FPS desteklediği ve bu oranda çalıştığı belirtiliyor.
Resmi olarak PUBG MOBILE için 120 FPS sertifikalı (Infinix’in kendi açıklamaları ve 2025 PMSL/PMGC turnuva cihazı olarak kullanıldığı haberlerde net şekilde “officially certified for 120FPS in PUBG MOBILE” deniyor). Smooth/Super Smooth grafik ayarlarında 120 FPS aktif oluyor, bazı grafik seviyelerinde (Balanced, HD, HDR) de Ultra frame rate desteği var.
- YouTube’daki gerçek oyun testlerinde (örneğin FPS sayacı açık gameplay videoları)
- Genelde 120 FPS‘e ulaşıyor ve stabil kalıyor (özellikle hava/serbest dolaşımda net 120 FPS görülüyor).
- Yoğun çatışmalarda veya uzun süre oynandığında 90-100 FPS civarına düşebiliyor (ekran kaydı açıkken bile fazla düşüş olmadığı söyleniyor).
- Isınma kontrolü iyi, soğutma aksesuarı (MagCharge Cooler) ile uzun süreli full FPS korunabiliyor.
GSMArena ve 91mobiles gibi spec sitelerinde direkt FPS değeri yok ama Dimensity 8350 Ultimate işlemci + 144Hz ekran kombinasyonuyla yüksek frame rate gaming odaklı olduğu vurgulanıyor.
- Kısaca yabancı sitelerde/testlerde 120 FPS (Super Smooth grafiklerde) en çok gösterilen ve resmi desteklenen değer. Nadiren yoğun sahnelerde hafif drop olsa da genel performans “ultra-smooth 120 FPS” olarak övülüyor