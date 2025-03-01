HWMonitor kullanımı ve indirme

HWMonitor, bilgisayar donanım bileşenlerinin sıcaklık, voltaj ve fan hızlarını takip etmek için kullanılan popüler bir sistem izleme yazılımıdır. CPUID tarafından geliştirilen bu program, özellikle işlemci (CPU), ekran kartı (GPU) ve anakart üzerindeki sensörlerden bilgi alarak gerçek zamanlı izleme sağlar.

HWMonitor Nasıl Kullanılır?

İndirme ve Kurulum HWMonitor’un resmi web sitesinden (CPUID) ücretsiz sürümünü indirebilirsiniz.

sürümünü indirebilirsiniz. Kurulum gerektirmeyen portable (taşınabilir) sürümü de mevcut.

de mevcut. Programı Açma Programı çalıştırdıktan sonra ana ekran açılır ve sistem bileşenleri listelenir. Değerleri Okuma CPU (İşlemci): Sıcaklık, voltaj, güç tüketimi ve çekirdek frekanslarını gösterir.

Sıcaklık, voltaj, güç tüketimi ve çekirdek frekanslarını gösterir. GPU (Ekran Kartı): Sıcaklık ve güç tüketimini gösterir.

Sıcaklık ve güç tüketimini gösterir. Anakart: Voltajlar, fan hızları ve sensör değerleri görüntülenebilir.

Voltajlar, fan hızları ve sensör değerleri görüntülenebilir. RAM: Bellek kullanımı ve bazı sistem sıcaklıklarını izleyebilirsin.

Bellek kullanımı ve bazı sistem sıcaklıklarını izleyebilirsin. Depolama (SSD/HDD): Sıcaklık ve bazı SMART (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology) verilerini sunar. Değerleri Yorumlama Normal Sıcaklık Değerleri: CPU: Boşta 30-50°C, yük altında 60-85°C. GPU: Boşta 35-55°C, yük altında 65-85°C. HDD/SSD: Genellikle 30-50°C arasında olmalıdır.

Fan Hızları: Yüksek sıcaklıklarda fanların hızlanması normaldir.

Yüksek sıcaklıklarda fanların hızlanması normaldir. Voltajlar: Genellikle anakart tarafından belirlenen limitlerde olmalıdır. Anormal dalgalanmalar güç kaynağı sorunlarına işaret edebilir. Log Tutma ve Sorun Giderme Sıcaklık artışları, ani voltaj düşüşleri veya fan hızlarının dengesiz olması donanım sorunlarına işaret edebilir.

donanım sorunlarına işaret edebilir. HWMonitor, belirli bir süre boyunca değerleri takip edip analiz yapmana yardımcı olur.

HWMonitor Alternatifleri

HWiNFO: Daha detaylı raporlama ve grafik desteği sunar.

Daha detaylı raporlama ve grafik desteği sunar. Open Hardware Monitor: Açık kaynaklı ve ücretsizdir.

Açık kaynaklı ve ücretsizdir. Core Temp: Sadece CPU sıcaklık takibi için idealdir.

HWMonitor, bilgisayarın sağlığını kontrol etmek ve donanım bileşenlerinin güvenli çalışmasını sağlamak için basit ama etkili bir araçtır