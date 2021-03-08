Hubsan Zino Pro Plus üst segment donanımı ile drone severleri etkiledi

Drone teknolojisi hergeçen gün artmaya devam ediyor. Bu yazımızda sizlere Hubsan Zino Pro Plus modelinden bahsetmek istiyoruz. Etkileyici tasarımı, teknik özellikleri ve kutu içerisinde gelen aksesuarları ile drone tutkunlarının dikkatini çekiyor.

İlk olarak Hubsan Zino Pro Plus modeli 3.999 TL fiyat etiketine sahiptir. Bu drone fiyatı neden böyle diyorsanız profesyonel bir cihaz olduğunu hatırlatalım.

Hubsan Zino Pro Plus sivil havacılık kaydı gerekiyor mu?

Bu drone ağırlığı ortalama olarak 750 ile 800 gram aralığındadır. Yasal olarak 500 gram üstünde olan drone modelleri için sivil havacılık kaydı gerektirmektedir. Kayıt yaptırmadan uçurduğunuz takdirde yakalandığınız zaman büyük bir miktarda ceza ödemek zorunda kalabilirsiniz.

Hubsan zino pro plus teknik özellikleri

360 Derece Takla: Yok

Başsız Mod: Yok

Beni Takip Et: Var

Engel Sensörü: Tek Yönlü

FPV: Var

Hareketli Gimbal: 3 Eksenli Gimbal

Kaza Koruma: Var

Otomatik Eve Dönüş (RTH): Var

Otomatik Rota Takip: Var

Sabit İrtifa: Var

SD Kart Desteği: Max 128 gb

Tek Tuş İniş: Var

Tek Tuş Kalkış: Var

Hubsan Zino pro plus uçuş süresi ne kadar?

Bu drone modelinde 5000 mAh‘lık Lipo batarya teknolojisi bulunmaktadır. Kullanma kılavuzunda yazan değerler göre bir batarya ile ortalama olarak 40 ile 43 dakika aralığında uçuş yapabileceğiniz yazmaktadır. Tabi bu uçuş süreniz kullanıcılara göre değişim gösterdiğini unutmayalım. Agresif kullanıldığı zaman cihazın süresinde azalma olabilmektedir.

Hubsan zino pro plus uçuş mesafesi ne kadar?

Bu drone modelinin kullanım kılavuzunda uçuş mesafesi olarak 7.000 metre ile 8.000 metre aralığında mesafesi olduğunu yazmaktadır. İnternette ufak bir araştırma yaptık ve inceleme videoları çeken youtuberları izledik. Bir kullanıcı uçuş mesafe testi yapıyor. 5000 metreye kadar çok rahat bir şekilde gittiğini gördük. 5000 metre mesafede görüntü aktarımında herhangi bir azalma olmadığı da videoda gözükmektedir. 5000 metre bile oldukça çok çok iyi bir rakamdır.

Yapılan inceleme videosunda 5000 metre olduğunu gösteren ufak bir ekran görüntüsü ekledik.

Bu drone modeli yorumlarını okuduğumuzda rüzgarlı havalarda oldukça iyi bir uçuş yaptıklarını yazmışlar. Bu yazımızı okuyan ziyaretçilerimiz arasından bu modeli kullanıyorsa ve bize görüşlerini yorum yazarak iletebilirse çok memnun oluruz.