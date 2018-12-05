Huawei Share ne işe yarıyor?

Akıllı telefonlarda hafıza problemi sık yaşayanlar genellikle fotoğraflarını ve videolarını bilgisayara kopyalayıp telefondan silmektedir.

Yada bir Huawei kullanıcısına büyük bir dosya göndereceğiniz zaman bluetooth kullanılmaktadır. Büyük dosya gönderimlerin de maalesef bluetooth çok yavaş gelmektedir.

Sizlere bu yazımızda Huawei Share’den bahsetmek istiyoruz. Huawei Share ile fotoğrafları ve videoları çok hızlı bir şekilde gönderebilirsiniz. Göndermek istediğiniz video ve fotoğrafları işaretleyip basılı tuttuktan sonra Huawei Share’yi seçiniz.

Huawei Share’yi bilgisayara indirdikten sonra telefon ile PC’nin aynı Wi-Fi ağına bağlı olması gerekmektedir. Aynı ağda olduğu zaman USB olmadan verileri gönderebilirsiniz. Huawei’den Huawei’ye ise direk olarak gönderebiliyorsunuz.

Huawei konusunda sormak istediğiniz her türlü soruyu bize yorum yazarak gönderebilirsiniz.