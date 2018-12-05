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Huawei Share ne işe yarıyor?

tarafından 5 Aralık 2018 Tarihinde eklendi

Akıllı telefonlarda hafıza problemi sık yaşayanlar genellikle fotoğraflarını ve videolarını bilgisayara kopyalayıp telefondan silmektedir.

Yada bir Huawei kullanıcısına büyük bir dosya göndereceğiniz zaman bluetooth kullanılmaktadır. Büyük dosya gönderimlerin de maalesef bluetooth çok yavaş gelmektedir.

Sizlere bu yazımızda Huawei ’den bahsetmek istiyoruz. Huawei ile fotoğrafları ve videoları çok hızlı bir şekilde gönderebilirsiniz. Göndermek istediğiniz video ve fotoğrafları işaretleyip basılı tuttuktan sonra Huawei ’yi seçiniz.

’yi bilgisayara indirdikten sonra telefon ile PC’nin aynı Wi-Fi ağına bağlı olması gerekmektedir. Aynı ağda olduğu zaman USB olmadan verileri gönderebilirsiniz. Huawei’den Huawei’ye ise direk olarak gönderebiliyorsunuz.

Huawei konusunda sormak istediğiniz her türlü soruyu bize yorum yazarak gönderebilirsiniz.

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.
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