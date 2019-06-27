Huawei mesaj engelleme ve engellenen numarayı kaldırma

Bu yazıda sizlere Huawei mesaj engelleme nasıl yapılır konusunda bilgi vermek istiyoruz.

Aslında Huawei’nin numara engelleme ve mesaj engelleme özelliğini birçok kişi beğenmemektedir. Neden derseniz engellediğiniz numaradan mesaj yada çağrı aldığınızda size bildirim olarak gözükmektedir. Örnek vermek gerekirse engellediğiniz bir numara sizi aradığı zaman meşgul tonu alıyor fakat bu kişinin size aradığına dair bildirim gelmektedir. Aynı durum mesaj engellemede yaşanmaktadır. Maalesef bu bildirim gelme özelliğini kapatamıyorsunuz. Neyse yine gereksiz olarak lafı uzattık.

Huawei mesaj engelleme

Huawei mesaj engelleme için gelen mesaja basılı tutun ve yasakla sekmesine basınız.

Huawei engellenen numarayı kaldırma

Eğer yanlışlıkla bir kişiyi engellediyseniz tekrar kaldırmak için Üç nokta üst üste sekmesine basın ve engellenen kişiler düğmesine dokununuz. Numaranın engelini kaldırmak için telefon numarasının sonundaki çarpı öğesine tıklamanız yeterli olacaktır.