Huawei Matebook D16 tasarımı ile farklılık yaratıyor

Huawei Matebook D16 tasarımı ve performansı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Donanıma göre ve fiyat performansı bir arada sunuyor. 18.4 MM kalınlığındaki bu cihaz 1.74 Kg ağırlığındadır. Huawei tasarım konusunda gerçekten övgüyü hak ediyor. Güç düğmesinin içine gömülmüş olan parmak izi sensörü ayrılacalık yaratıyor.

Diğer farklı bir donanım ise webcam klavyenin ortasında yer alıyor. İlk bakışta oldukça başarılı bir tasarım gibi gözüküyor. Görüşme yaparken klavye kullanmak istediğinizde elleriniz ekranda gözükmektedir. AMD Ryzen 5 4600H serisi yer almaktadır. Günlük işler için oldukça başarılıdır. 8 GB ve 16 GB RAM’li olmak üzere iki farklı versiyonu bulunmaktadır.

Sonuç olarak baktığımızda oyun bilgisayarı olarak almayı planlıyorsanız beklediğiniz performansı alamayabilirsiniz. Yüksek grafik isteyen oyunlar haricinde ve günlük işlerde oldukça memnun olacağınızı düşünüyoruz.