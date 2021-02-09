Huawei için uzaktan kumanda programı

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Akıllı telefonlar için uzaktan kumanda programı çok önemlidir. Google Play Store’da neredeyse çalışan bir uzaktan kumanda programı bulmanız oldukça zordur. Play Store’da bir sürü kumanda programı var ama genel olarak sadece kumanda uygulaması yüklenmiş ama çalışmıyor.

Teknoscrool.com olarak Huawei Honor 7 kullanıcısıyız. Bu akıllı telefonda kızılötesi özelliği bulunuyor. Ayrıca arayüz olarak EMUI kullanılmaktadır. Arayüz sistemi başlangıç programları arasında “Akıllı kumanda” uygulaması yer almaktadır.

Yukarıdaki ekran görüntüsündeki uygulamaya girdiğiniz çok başarılı bir arayüz olduğunu gördük. Televizyondan klimaya, DVD oynatıcıdan ses sistemlerine kadar 7 farklı kategoride kumanda seçenekleri mevcuttur.

Biz test olarak Premier marka televizyonu denedik. Bu uygulamaya girince Premier markasını listede bulamadık. Şans eseri “Akai” modelini denedik ve rahatça televizyonu kontrol ettik. Ülkemizde en çok kullanılan televizyon markaları genelde bulunuyor. LG, Samsung, Arçelik v.s. v.s. oldukça geniş bir listesi bulunmaktadır.

Örnek olarak yukarıda bir ekran görüntüsü ekledik. Uygulamayı başarılı bulduk. Eğer denemediyseniz tavsiye ediyoruz.