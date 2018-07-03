Huawei Honor 10 GT özellikleri

Yurtdışında tanıtılıp ülkemize gelip gelmeyeceği net olmayan bir model daha tanıtıldı. Huawei Honor 10 GT modeli tanıtıldı.

Hatırladığınız üzere Nisan 2018’de Honor 10 modeli tanıtıldı. Teknoloji devleri modellerine ekstradan bir kaç özellik takıp makyajlayarak ara model çıkartabiliryor. Honor 10 GT modelide onlardan bir tanesidir.

Ufak bir bilgi vermek istiyoruz. Huawei Honor 10 GT ile Honor 10 aralarında ne fark var diyorsanız sadece RAM farkı bulunmaktadır. GT modelinde 8 GB RAm bulunurken Honor 10 modelinde 4 GB RAM bulunmaktadır.

Biz yinede kısaca Huawei Honor 10 GT teknik özelliklerinden bahsetmek istiyoruz.

5.84 inçlik 432 PPI Piksel yoğunluğunda IPS LCD ekranı bulunmaktadır. Ekran/Gövde oranı ise % 79.92’dir. Kullanıcı arayüzü ise Emotoion UI 8.1’dir.

Performans konusunda geçtiğimizde ise 2.36 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli HiSilicon Cirin 970 chipset’ten güç almaktadır. 8 GB RAM ile çok hızlı ve akıcı bir kullanım hedeflemektedir.

64 GB’lık dahili depolama hafızası bulunurken malesef microSD kart desteği bulunmamaktadır.

Honor 10 GT modelini 3400 mAh’lık bir batarya desteklemektedir. Honor SuperCharge hızlı şarj desteğinin olduğunuda hatırlatalım.

16 Megapiksellik arka ana kamera ve 24 MP çözünürlüğüne sahip ikinci arka kamera bulunuyor. Selfie kamerası ise 24 MP çözünürlüğündedir.

Android 8.1 Oreo sistemi ile yüklü gelecek bu model NFC ve kızılötesi özelliği bulunmaktadır.

4.5G ve parmak izi okuyucusuda bulunmaktadır. Fiyat konusunda herhangi bir netlik bulunmuyor. BÜyük ihtimal ile Türkiye’ye gelmeyecektir.Çünkü henü normal Honor 10 modelinin ne zaman geleceğine dair bile bilgi bulunmuyor.

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