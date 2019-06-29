Huawei Hakkında Az Bilinen 10 Gerçek Bilgi

Teknolojinin hızla ilerlemeye devam ettiği günümüzde kendisini kısa sürede ön plana çıkarmayı başaran ve özellikle son zamanlarda adından sıkça söz ettiren cep telefonu markası Huawei oldu. Oldukça özellikli telefonlar ile kullanıcıların karşısına çıkan Huawei, popüler cep telefonu markalarının gözünü korkutmayı başardı. Bu yazımızda Huawei hakkında çok az bilinen ama dikkatinizi çekecek 10 gerçek bilgiyi paylaşacağız.

Huawei İsmi Oldukça Anlamlı

Ünlü markalar arasında yer alan Huawei, isminin anlamı ile de dikkat çekmeyi başarıyor. Markanın isminin Çince yazılışında harfleri oldukça anlamlı oluyor. Öyle ki, markanın ilk harfi Çin anlamına gelirken, ikinci harfi ise başarı anlamını taşıyor. Markanın Çince adının anlamı tam olarak okunduğunda ‘Çin’in Başarısı’ ortaya çıkıyor.

Huawei Markasına Ait Bir Üniversite Var

Kendisini sürekli geliştirmek adına aralıksız olarak Ar – Ge çalışmaları yürüten Huawei, bu araştırmaların rahat yapılabilmesi için Çin’de bir üniversite kurmuş. Üniversite içerisinde teknopark ve tam donanımlı birçok kampüs yer alıyor. Bu üniversite, Çin’de bulunan en iyi üniversitelerden birisi olarak gösteriliyor.

Huawei Kurucusu Olan Ren Zhengfei’inn Geç Yaşta Gelen Başarısı

Teknoloji markalarına genel olarak bakıldığında kurucularının hep genç olduğu dikkati çeker. Ancak Huawei markasında durum tam tersi. Markanın kurucusu olan Ren Zhengfei, 42 yaşında emekli bir subay. Şu anda 74 yaşında olan Zhengfei, genç bir girişimciye ait olan garajı kullanarak yaptığı çalışmalar sonucunda Huawei markasını ortaya çıkarmış. Zhengfei, şu anda Çin’deki en zengin insanlardan birisi olarak biliniyor.

Huawei Sadece Akıllı Telefonlar Üzerine Çalışıyor

Piyasadaki birçok cep telefonu markası, aynı zamanda farklı teknolojik cihazların da üretimini sağlıyor. Huawei markası ise sadece akıllı telefonlar üzerine çalışıyor. Bu sayede piyasadaki firmalardan çok daha mükemmel akıllı telefonlar üretebiliyor.

Huawei CEO’su Her 6 Ada Bir Değişiyor

Huawei, yaratıcılığını her zaman dinamik tutmak ve yeni fikirler geliştirmek adına markanın CEO’sunu 6 ayda bir değiştiriyor. Geliştirilmiş olan dönüşümlü CEO programı kapsamında 6 ayda bir yeni bir CEO atanıyor ve bu yeni gelen ismin yaratıcı fikirlerinden yararlanılıyor.

Huawei Şu Anda Dünyanın En Büyük İkinci Telefon Üreticisi

Kısa sürede yaptığı ataklarla rakiplerini hızla geçerek basamakları hızla tırmanan Huawei, şu anda dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi durumunda. Samsung’un bir altında yer alan marka, ünlü telefon markası Apple’ı çoktan geçmiş durumda.

75 binden Fazla Çalışan Sadece AR – Ge Çalışmalarında Görevli

Huawei, o kadar büyük bir şirket ki, bünyesinde 180 binden fazla çalışan bulunuyor. Sürekli kendisini geliştiren markanın sadece Ar – Ge çalışmaları için görevlendirilmiş 75 binden fazla çalışanı bulunuyor.

Huawei Hisselerinin %64’lük Kısmı Çalışanlara Ait

Huawei, dünya çapında ‘Çalışanların sahip olduğu şirket’ olarak biliniyor. Şirkete ait olan hisselerin %64’lük kısmı şirket çalışanlarına ait. Çalışanların hisseleri ticarete açık durumda değil. Bununla birlikte çalışma performansına göre hisse yüzdeleri değişiklik gösterebiliyor. Şirketten ayrılan bir kişiye ait hisseler, çalışanlar arasında paylaştırılıyor.

Huawei Dünya Genelindeki Operatörlerin %80’i ile Çalışıyor

Dünya genelinde birçok operatör bulunuyor. Operatörlerin %80’lik kısmı ile anlaşma yapmış olan Huawei, baz istasyonları yatırımları ve telefon satışları konusunda sürekli anlaşmalarını yeniliyor. Ülkemizde kullanılan tüm operatörler ile anlaşması bulunuyor.

Huawei Telekomünikasyon Cihazlarının Üretiminde Dünya Birincisi

Huawei, cep telefonu üretiminin yanı sıra bir zamanlar ünlü marka olan Ericson’un sahip olduğu telekomünikasyon şirketinin şu anki lideri durumunda. Operatörlere satılmakta olan 4G cihazların ve baz istasyonu cihazlarının tamamının üretimini gerçekleştiriyor.