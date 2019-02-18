Huawei Galeri şifremi unuttum! Nasıl şifreyi kırarım

Bildiğiniz üzere akıllı telefonlarda en önemli klasör Galeri bölümüdür.

Fotoğraflarımızın ve videolarımızın olduğu bu bölüme Huawei’de bulunan “Telefon Yöneticisi” uygulaması ile şifre koyabiliyorsunuz. Bu telefon yöneticisi Huawei’nin kendi arayüz uygulamasıdır.

Zaten daha önceki yazılarımızda Galeri’ye şifre nasıl koyulacağını anlatmıştık. Geçtiğimiz haftalarda birkaç ziyaretçimiz Galeri’ye koyduğu şifreyi unuttuğunu ve nasıl galeri’deki fotoğraflara ulaşabileceği konusunda yardım istemişti. Bizde bu konuda ufak tefek yanılmalar yaptık.

İlk olarak şifreye yanlış girerek kurtarma bölümüne ulaşamıyorsunuz. Mecburen doğru şifreyi girmenizi istiyor. Şifreyi unuttum deyip sakın telefona formatı basmayınız. Bulduğumuz bu yöntem hem çok basit hem de Huawei’nin büyük bir açığı olduğunu söyleyebiliriz.

Huwei Galeri şifrenizi unuttuysanız Google Play Store’dan “ES Dosya Yöneticisi” uygulamasını indirin. Teknoscrool.com olarak Galeri’ye şifre koyup yazdığımız uygulamayı indirdik ve rahatça bütün fotoğraflara ulaşabildik. İsterseniz dosya yöneticisi ile fotoğraflarınızı yedekleyebilir ve telefonunuza format atabilirsiniz. Yada bu şekilde kullanmaya devamda edebilirsiniz. Maalesef bu yöntem galeriye ulaşmak için yeterli oluyor. Yani Huawei’de galeri bölümüne koyacağınız şifre pek güvenilir olmuyor diyebiliriz.