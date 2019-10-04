Huawei FreeBuds 3 İncelemesi

Kablosuz kulaklık modelleri için alternatifler piyasaya sürülmeye devam ediyor.

Bu alanda en iddialı ürünlerden biri olan AirPods 2’nin yeni rakibi olarak piyasaya sürülen serilerden birisi de Huawei FreeBuds 3 kulaklıkları oldu.

Huawei FreeBuds Lite serisinden sonra gelen kulaklıkların yenilenmiş çip, yeni tasarım gibi artılar sunacağı duyuruldu. Dilerseniz hemen yeni kulaklıkların nasıl özelliklerle donatıldığına bakalım.

Huawei FreeBuds 3 Tasarımı

Kulaklığın tasarım kısmında yenilendiği görülüyor. Tamamen kulak içi kulaklık modeli olan Huawei FreeBuds Lite serisine göre, elips kulaklık başlarına geçilmiş durumda. AirPods 2 benzeri bir tasarımın benimsendiği kulaklık tasarımında, alt kısımlarda da değişiklikler olduğunu görüyoruz.

Biraz daha dairesel bir sap kısmı tercih edilmiş durumda. Bu bölümde ilginç bir artı da sunuluyor. Oval alt kısımda özel hava delikleri bulunmakta. Özellikle bisiklet sürdüğünüz sırada telefon görüşmesi yaparken ya da rüzgarlı bir havada telefon görüşmesi yaparken, rüzgar bu havalandırma deliklerinden tahliye ediliyor. Direk olarak kulaklığa vurmadığı için karşı tarafa herhangi bir rüzgar sesi gitmemiş oluyor.

Kutu Tasarımı

Huawei FreeBuds 3 kulaklık modelinin kutu tasarımı da en az kendisi kadar şık. Kulaklığın tamamen dairesel bir kutusu var ve kutu hem kablolu hem de kablosuz şarj destekliyor.

Boyutlar: 41,5 X 20,4 X 17.8 mm. Sadece kulaklık boyutları. Kutu dahil değil.

Renkler: Karbon Siyahı ve Seramik Beyazı

Huawei FreeBuds 3 Teknik Özellikler

Tasarım kısmı bir yana, bu modelin rakipleri oldukça güçlü olduğu için teknik özelliklerde üst düzey seviyede tutulmuş. Kulaklıkların içerisinde Kirin A1 işlemcileri bulunuyor. Yeni işlemci hem çok daha hızlı eşleştirme imkanı sunuyor hem de ses gecikmesinin önüne geçiyor.

İşlemci kısmında yapılan bu değişiklikle beraber Bluetooth 5.1 desteğinin sunulduğu da açıklandı. Hem Bluetooth 5.1 Low Energy temellerinin karşılandığını hem de daha yüksek bağlantı hızı sunulduğunu görmek mümkün olacak.

Eğer kulaklıklar EMUI 10 işletim sistemi ve üzeri yazılımlar çalıştıran bir cihaz ile kullanılacak olursa, bu teknolojiyle beraber 2.3 Mbps veri aktarım hızı sunulabilecek. Bu özelliklerine ek olarak kulaklıkların güçlü bir bass teknolojisi bulunuyor ve 14.2 mm sürücülerin kullanıldığını görüyoruz.

Gerek dışarıdan gelen sesleri engelleme gerekse de ses kalitesini arttırma konusunda oldukça başarılı bir kulaklık olan Huawei FreeBuds 3, içerisinde özel bir bass borusu bulunduruyor. Bu sayede patlama bass teknolojisiyle beraber çok daha kaliteli basslar elde edilebiliyor.

Şarj Durumu

Kulaklıkların şarj konusunda da alternatifler sunduğunu görüyoruz. Hem kablosuz hem de USB Type C üzerinden kablolu olarak şarj imkanı sunuluyor. İki şekilde de hızlı şarj imkanınız var. Kulaklığın şarj dayanma süresi ise 4 saat olarak açıklandı. Kutuyu da hesaba katacak olursak, kullanım 20 saate kadar çıkabiliyor. Tabii ki kullanıma göre bu değerler değişebiliyor.

Fiyat ve Çıkış Tarihi

Huawei FreeBuds 3 kulaklık modellerinin tanıtımı sonrasında kesin olarak fiyatlar açıklanmadı. 150 dolar civarında bir satış fiyatının sunulması bekleniyor. Ayrıca bu modelin ülkemizde de satıldığını görmek mümkün olacak. Ekim ayında satışların başladığını göreceğiz.