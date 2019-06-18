Huawei engellenen numaraları (kara liste) silme

Sizlere bu sefer Huawei Mate 20 Pro engellenen numaraları silme konusunda bilgi vermek istiyoruz.

Akıllı telefonlarda engelleme özelliğini çok fazla kullanıyoruz. Genellikle rahatsız edici reklam aramalarında işe yaramaktadır. Fakat bazen yanlışlıkla engellediğimiz numaralarda olmaktadır. Bu numaraları kaldırmak için sizlere adımları anlatacağız. Huawei’de kara liste diye bir bölüm yer alıyor. Engellenen numaralar burada toplanmaktadır.

Kara listede olan numaraları silmek için ilk olarak “Telefon Yöneticisi” uygulamasını açınız.

Daha sonra Engellenenler > Ayarlar simgesine gidiniz.

Burada Kara Liste öğesine geçiş yapınız.

Kaldırmak istediğiniz isim veya numarayı seçip 3 nokta üst üste tuşuna basıp kara listeden sil menüsüne tıklamanız yeterli olacaktır.

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