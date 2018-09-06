Honor Band 4 uygun fiyatı ve özellikleri ile sallayacak

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Akıllı bileklik pazarında ses getirmeyi hedefliyen Huawei’nin alt markası olan Honor, yeni akıllı bileklik modeli olan Honor Band 4’ü tanıttı. Uygun fiyat ve performansı ile oldukça ses getirecek diyebiliriz.

Çin’de yapılıan lansman ile tanıtılan Honor Band 4, 15 güne kadar giden şarj süresi ile ilk olarak dikkatleri üzerine çekti. Genellikle akıllı saat kullanıcıları suya sokmayı tercih etmezken Honor Band 4 modeli 50 metreye kadar dayanabiliyor. AMOLED ekranı ile oldukça kaliteli bir görüntü sağlayan bu akıllı bileklik ilk renkli ekrana sahip teknoloji ürünü diyebiliriz.

GPS desteği,nabız, uygu ve aktivite takip gibi özellikleride bulunmaktadır. Telefon ile eşleştirdiğinizde bildirimler akıllı bilekliğide düşmektedir.

Honor Band 4 bilekliği ülkemize gelip gelmeyeceği konusunda herhangi bir netlik bulunmuyor. Cihazında desteklediği diller şöyle: Çince,Ingilizce,Rusça,İspanyolca,Japonca,Fransızca,Almanca, İtalyanca,Portekizce dilleri desteklemektedir.

Android 4.4 ve İOS 8.0 üzeri işletim sistemine sahip her akıllı telefon ile uyum sağlamaktadır.

Honor Band 4 akıllı bilekliği Aliexpress’te 35 dolar civarında satılmaktadır.

Fotoğraf: Aliexpress