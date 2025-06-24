Honor 400 pro ile honor 400 farkları neler?

Honor 400 ve Honor 400 Pro arasındaki temel farkları, mevcut bilgilere dayanarak aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

1. İşlemci

Honor 400: Snapdragon 7 Gen 3 işlemci kullanıyor. Bu, orta-üst segment bir işlemci olup günlük kullanım ve hafif oyunlar için yeterli performans sunar.

Honor 400 Pro: Daha güçlü Snapdragon 8 Gen 3 işlemciye sahip. Bu, amiral gemisi seviyesinde performans sunar ve yoğun oyunlar, çoklu görevler ve yapay zeka işlemleri için daha uygun.

2. Ekran

Honor 400: 6.55 inç OLED ekran, 1264×2736 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 5000 nit maksimum parlaklık, düz ekran tasarımı.

Honor 400 Pro: 6.7 inç OLED ekran, 2800×1280 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 5000 nit maksimum parlaklık, dört tarafı kavisli ekran tasarımı (daha konforlu tutuş).

3. Kamera Sistemi

Honor 400: 200 MP ana kamera (f/1.9, OIS, EIS), 12 MP ultra geniş açılı kamera, yapay zeka destekli özellikler (AI Silgi, AI Görsel Genişletme vb.). Telefoto kamera bulunmuyor.

Honor 400 Pro: 200 MP ana kamera (f/1.9, OIS, EIS), 12 MP ultra geniş açılı kamera ve ek olarak 50 MP telefoto kamera (Sony IMX856 sensör, 3x optik zoom). Daha gelişmiş zoom yetenekleri ve kamera çeşitliliği sunar.

4. Batarya ve Şarj

Honor 400: 5300 mAh silikon-karbon batarya, 66W kablolu hızlı şarj, kablosuz şarj desteği belirtilmemiş.

Honor 400 Pro: 6000 mAh silikon-karbon batarya (bazı kaynaklarda 5300 mAh olarak belirtiliyor, ancak Pro modelde genellikle daha yüksek kapasite vurgulanıyor), 100W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj.

5. Dayanıklılık

Honor 400: IP65 toz ve suya dayanıklılık sertifikası, SGS 5 Yıldızlı Düşme Dayanıklılığı Sertifikası.

Honor 400 Pro: IP68 ve IP69 toz ve suya dayanıklılık sertifikaları, SGS 5 Yıldızlı Üstün Düşme ve Ezilme Dayanıklılığı Sertifikası. Daha yüksek dayanıklılık sunar.

6. Boyut ve Ağırlık

Honor 400: 160.8 x 76.1 x 7.3 mm, 184 gram, daha ince ve hafif.Honor 400 Pro: 160.8 x 76.1 x 8.1 mm, 205 gram, biraz daha kalın ve ağır.

7. Bağlantı

Honor 400: Wi-Fi 6 desteği.Honor 400 Pro: Wi-Fi 7 desteği, daha hızlı ve gelişmiş bağlantı.

8. Fiyat

Honor 400: Başlangıç fiyatı yaklaşık 18.999 TL (8 GB RAM), 22.999 TL (12 GB RAM).Honor 400 Pro: Başlangıç fiyatı yaklaşık 35.999 TL (12 GB RAM, 512 GB depolama).

9. Renk Seçenekleri

Honor 400: Desert Gold, Lunar Grey, Midnight Black.Honor 400 Pro: Titanium Grey, Midnight Black, Tidal Blue (Desert Gold seçeneği bulunmuyor).

10. Yazılım ve Güncelleme

Her iki model de Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 ile gelir ve yapay zeka özellikleriyle donatılmıştır (AI Silgi, AI Görselden Videoya, Google Gemini desteği).

Honor 400 Pro: Avrupa’da 6 yıl güncelleme garantisi, Türkiye’de 3 yıl güncelleme ve güvenlik güncellemesi garantisi.

Honor 400: Benzer şekilde 6 yıl güncelleme garantisi (Avrupa) ve 3 yıl (Türkiye) belirtiliyor, ancak bazı kullanıcı yorumları Honor’un Türkiye pazarına daha az güncelleme sunduğunu eleştiriyor.

11. Ek Özellikler

Honor 400 Pro: Daha gelişmiş AI özellikleri, UFS 3.1 yerine UFS 4.0 depolama seçeneği olmaması bazı kullanıcılar tarafından eleştirilmiş.

Honor 400: Dolby Atmos desteği bulunmuyor, bu da ses kalitesine önem veren kullanıcılar için bir eksiklik olabilir.

Özet

honor 400, fiyat-performans odaklı bir model olup daha uygun fiyatlı, ancak telefoto kamera ve kablosuz şarj gibi özelliklerden feragat ediyor. Orta segment kullanıcılar için ideal.

Honor 400 Pro, daha güçlü işlemci, daha büyük ve kavisli ekran, telefoto kamera, daha yüksek dayanıklılık (IP68/IP69), kablosuz şarj ve daha hızlı şarj gibi üst seviye özellikler sunuyor. Amiral gemisi deneyimi arayanlar için uygun.Eğer bütçeniz daha yüksekse ve telefoto kamera, daha güçlü performans ve kablosuz şarj gibi özellikler sizin için önemliyse Honor 400 Pro’yu tercih edebilirsiniz. Daha uygun fiyatlı bir seçenek arıyorsanız Honor 400 de güçlü bir alternatif.