Honor 10 yorumları

Huawei markası akıllı telefon dünyasında etkili performanslı ve iyi tasarıma sahip modelleri ile ses getiriyor. Huawei’nin son bombası olan Honor 10 modeli ülkemizde satılmaya başlandı. Üstün özellikleri ve etkileyici tasarımı ile telefon alacaklara hitap ediyor. Teknoscrool.com olarak Honor 10 özelliklerinden detaylı olarak bahsetmek istiyoruz.

İlk olarak Honor 10 fiyatı 2999 TL olarak açıklandı.

Honor 10 ekran özellikleri: Huawei Honor 10’da 5.84 inçlik oldukça ideal bir ekran boyutu bulunuyor. BU telefon IPS LCD ekran teknolojisine sahiptir. 432 PPI Piksel yoğunluğu ile oldukça net bir ekranı bulunmaktadır. Ekran arayüz olarak Emotion UI 8.1 yer almaktadır. Ekran/Gövde oranına baktığımızda ise yüzde 79.92 gibi oldukça iyi bir oran görmekteyiz.

Honor 10 bataryası: BU modelde 3400 mAh’lık güçlü bir batarya yer alıyor. Bu kapasite ile çok rahat bir şekilde bir günü devirebilirsiniz. Huawei’nin hızlı şarj teknolojisini tartışmaya gerek yok diyebiliriz. Honor 10’da SuperCharge teknolojisi bulunmaktadır. 5 dakika şarj ile 1-2 saat gibi konuşma süresi yakalıyorsunuz.

Honor 10 Kamera özellikleri: 16 megapiksel çözünürlüğüe sahip arka ana kamerası bulunmaktadır. Bu arka ana kamera ile 2160p çözünürlüğünde Ultra HD 4K video kaydı gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca Slow Motion (yavaş çekim) modu olduğunu not düşelim. Arka ana kamera F1.8 diyafram açıklığına sahiptir. İkinci arka kamera ise 24 megapikseldir. İkinci arka kamera Monocrhrome sensörleri çalıştırmaktadır. Ön kamera ise 24 MP’dir. ön kamera ile 1080p video kaydı gerçekleştirebilirsiniz.

Honor 10 performansı nasıl?

Honor 10 modelinde 2.36 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli HiSilicon Kirin 970 chipset bulunmaktadır. Grafik işlemcisi Mali-G72 MP12’dir. 4 GB RAM ile çok hızlı bir kullanım deneyimi yaşabilirsinizi.

Honor 10 dahili depolama hafızası 128 GB’dır. Aslında bu kapasite oldukça yeterli bir kapasitedir. Honor 10 microSD takılıyor mu diye soruyorsanız malesef bu sorunun yanıtı hayır. Bu modelin tek eksik özelliğinin hafıza kartı takılamaması diyebiliriz.

Android 8.1 Oreo sürümü ile yükü olarak gelecektir. NFC ve kızılötesi özellikleride bulunuyor. Kızılötesi işime yaramaz diyebilirsiniz. Fakat televizyon kumandası konusunda mecbur ihtiyacınız olmaktadır. 4.5G desteği ve parmak izi okuyucusu ile eşdeğerlerine göre fiyatı oldukça iyi diyebiliriz. Şu aralar dolar fiyatlarının yüksekliğinden dolayı telefon fiyatları zirve yaparken Honor 10 modelinin 2999 TL olması ayrı bir güzellik diyebiliriz.

Honor 10 yorumlarınızı bekliyoruz.

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