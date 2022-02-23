HES Kodunuzu Kilit Ekranı Yapın ve Zaman Kazanın

Son zamanlarda, işyerleri, okullar ve alışveriş merkezleri gibi yerlerde HES kodu gösterirken vakit kaybetmek hepimizin ortak sorunlarından biri oldu. Biz de bu süreci en hızlı nasıl geçiştirebileceğimizi düşündük ve HES kodunu karekod olarak kilit ekranı yapmayı düşündük. Kısacası bu yazımızda size HES kodunuzu telefonunuza nasıl kilit ekranı yapacağınızı göstereceğiz, bu sayede tek bir tuşa basarak HES kodu kontrolü olan yerlerden hızlıca nasıl geçebileceğinizi göstereceğiz.

e-Devlet’e ya da HES kodumuzu her ne ortamdan alıyorsak o ortama giriş yapıyoruz ve daha önce HES kodumuz yok ise üretiyoruz, var ise “listele”ye tıklayıp, “detay”a tıklıyoruz.

HES kodunun karekod olarak göründüğü ekranda ekran görüntüsü alıyoruz(Genelde ses kısma tuşu ve güç tuşuna aynı anda basarak alınır.)

Daha sonrasında galerimizden aldığımız ekran görüntüsünü açıyoruz ve sağ üstteki 3 noktaya tıklıyoruz. “Kullan” diyip “Duvar Kağıdı” seçeneğini seçiyoruz. (Eğer sizde kilit ekranı seçeneği varsa onu seçmeniz gerek.) Son olarak “Kilit ekranı” seçeneğine tıklıyoruz.

Ek olarak bahsetmek isteriz ki, dilerseniz aldığınız ekran görüntüsünü, sadece karekod olacak şekilde de kırpabilirsiniz. Böylelikle daha sade bir kilit ekranına sahip olursunuz.

Tebrikler artık HES kodu kontrol noktalarından hızlıca geçebileceksiniz! Belki de bu yöntem sayesinde geç kaldığınız bir toplantıya ya da sınava yetişirsiniz, kim bilir?

NOT: Kilit ekranı yapma işleminde telefon marka modeliniz ve kullandığınız uygulamaya göre yaptığımız adımların sırası veya yapılış şekli değişebilir. Eğer sorun yaşarsanız, lütfen çekinmeden yorumlardan ulaşınız.