Hepsiburada Cüzdan’dan Karta Para Yükleme

Pandemi sonrasında daha fazla ilgi görmesine rağmen pandemi olmadan önce de çok popüler olan E-ticaret sitelerini alışveriş için 7’den 70’e bir kitle kullanıyor. Bu sitelerden birisi de Hepsiburada. Bazı durumlarda bu sitelerden aldığımız ürünlerden memnun kalmıyoruz ve doğal olarak bu ürünleri iade etmek isteyebiliyoruz. Hepsiburada’nın iade konusunda “Kolay İade” politikasıyla rakiplerine göre bir miktar daha önde olduğunu söyleyebiliriz.

Hepsiburada iadenizi onayladığı zaman otomatik olarak sitenin cüzdan sistemine paranızı transfer ediyor. Biz de bu yazımızda cüzdandaki paranın nasıl karta yüklenileceğini göstereceğiz. Aşağıdaki adımları uygulayarak cüzdanınızdaki parayı kartınıza çekebilirsiniz. Sadece iade parası değil, ayrıca cüzdana herhangi bir sebeple yüklediğiniz parayı da çekebilirsiniz.

1) Sağ üstte bulunan “Hepsipay Cüzdanım” tuşuna basıyoruz. Eğer bilgisayardan giriyorsanız sağ üstte isminizin kısaltmasının bulunduğu simgeye basabilirsiniz.

2) Aşağı kaydırıp “Geri yükle” sayfasına giriyoruz.

3) Açılan sayfada iade edilmesini istediğimiz tutarı yazıp “Geri yükle” tuşuna basıyoruz.

Böylelikle kayıtlı kredi/banka kartınıza iade işlemi 2 iş günü içerisinde olacaktır.