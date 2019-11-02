Ateş ölçer cihazların hayatımızın olmazsa olmazlarındandır.

Özellikle çocuklarda ateş ölçme işlemi çok sıkıntılı olduğu için kulaktan ateş ölçer yada kızılötesi ölçüm yapan ateş ölçerler tercih edilmektedir. Yeni doğan bebeklerde kulaktan ateş ölçmek çok daha zor olduğu için kızılötesi cihazlar daha popüler oluyor. Tabi bu tür cihazların skalası çok geniş olduğu için doğru ölçüm yapan cihazlara ilgi daha fazla oluyor. Bir ziyaretçimiz hastanelerde ölçüm yapan ateş ölçerin hangisi olduğunu sormuştur. Bizde ufak bir araştırma yaptık ve hastane aciline denk geldiğimizde sorup öğrendik.

Hastanelerde kullanılan ateş ölçer Genius kızılötesi timpanik tabanca ateş ölçerdir. Fiyat olarak ateş ölçerler arasında en yüksek olanı diyebiliriz. Fakat hemşirelere sorduğumuzda ise en doğru ve en hızlı ateşi bu cihaz ölçüyormuş.

Genius kızılötesi ateş ölçer 1299 TL civarlarında satılıyor. Ürünü aldığınızda 96 adet uç yani prob hediye geliyor.

Sonuç olarak baktığımızda fiyat olarak yüksek gelebilir fakat çocuğunuzun uyurken rahatsız etmeden ateşini ölçmeniz ve doğru sonuç almanız buna deyecektir.