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Hangisi iyi: Oppo Reno ve Oppo Reno 10x Zoom farkları

tarafından 19 Mayıs 2019 Tarihinde eklendi
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ve modelleri etkili performans ve teknik özellikleri ile oldukça ses getirecek akıllı telefonlardır.

Bu iki telefonu almayı düşünüyorsanız ve hangisi daha iyi diye merak ediyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır.

Oppo Reno ve Oppo Reno 10x Zoom arasındaki farkları uzun uzun yazmak yerine sadece mevcut olan farkları belirteceğiz.

Hangisi daya iyi? Oppo Reno ve Oppo Reno 10x Zoom farkları

İlk olarak şunu hatırlatmak istiyoruz. Bu iki model arasında Oppo Reno 10X Zoom modeli her yönden ağır basmaktadır. Kullandığı işlemci, grafik işlemcisi ve kamera donanımı ile Reno modelini katlamaktadır.

 Oppo Reno 10x ZoomOppo Reno
Ekran Boyutu6.6 inç6.4 inç
Batarya Kapasitesi4065 mAH3765 mAh
Optik Görüntü SabitleyiciVarYok
Yonga SetiQualcomm Snapdragon 855Qualcomm Snapdragon 710
CPU Frekansı2.84 GHz2.2 GHz
Grafik İşlemcisiAdreno 640Adreno 616
Hafıza Kartı DesteğiVarYok
Ekran Piksel Yoğunluğu387 PPI402 PPI
FiyatYurtdışı fiyatı 799 Euro4999 TL

Fiyat konusunda ise sadece Oppo Reno modeli Türkiye fiyatı resmi olarak açıklandı. Reno 10X Zoom’un fiyatı ise netleşmedi. Aşağıdaki fiyatlar Çin’deki satış fiyatlarıdır.

Oppo Reno 10X Zoom Türkiye satış fiyatı ise tahmini olarak 6500-7000 TL aralığında olabilir.

6 GB RAM + 128 GB depolama 3.999 yuan / 3500 TL
6 GB RAM + 256 GB depolama 4.499 yuan / 3900 TL
8 GB RAM + 256 GB depolama 4.799 yuan / 4200 TL

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.
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