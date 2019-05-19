Hangisi iyi: Oppo Reno ve Oppo Reno 10x Zoom farkları

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Oppo Reno ve Oppo Reno 10x Zoom modelleri etkili performans ve teknik özellikleri ile oldukça ses getirecek akıllı telefonlardır.

Bu iki telefonu almayı düşünüyorsanız ve hangisi daha iyi diye merak ediyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır.

Oppo Reno ve Oppo Reno 10x Zoom arasındaki farkları uzun uzun yazmak yerine sadece mevcut olan farkları belirteceğiz.

Hangisi daya iyi? Oppo Reno ve Oppo Reno 10x Zoom farkları

İlk olarak şunu hatırlatmak istiyoruz. Bu iki model arasında Oppo Reno 10X Zoom modeli her yönden ağır basmaktadır. Kullandığı işlemci, grafik işlemcisi ve kamera donanımı ile Reno modelini katlamaktadır.

Oppo Reno 10x Zoom Oppo Reno Ekran Boyutu 6.6 inç 6.4 inç Batarya Kapasitesi 4065 mAH 3765 mAh Optik Görüntü Sabitleyici Var Yok Yonga Seti Qualcomm Snapdragon 855 Qualcomm Snapdragon 710 CPU Frekansı 2.84 GHz 2.2 GHz Grafik İşlemcisi Adreno 640 Adreno 616 Hafıza Kartı Desteği Var Yok Ekran Piksel Yoğunluğu 387 PPI 402 PPI Fiyat Yurtdışı fiyatı 799 Euro 4999 TL

Fiyat konusunda ise sadece Oppo Reno modeli Türkiye fiyatı resmi olarak açıklandı. Reno 10X Zoom’un fiyatı ise netleşmedi. Aşağıdaki fiyatlar Çin’deki satış fiyatlarıdır.

Oppo Reno 10X Zoom Türkiye satış fiyatı ise tahmini olarak 6500-7000 TL aralığında olabilir.

6 GB RAM + 128 GB depolama 3.999 yuan / 3500 TL

6 GB RAM + 256 GB depolama 4.499 yuan / 3900 TL

8 GB RAM + 256 GB depolama 4.799 yuan / 4200 TL