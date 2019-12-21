Hangi Marka Otomobil Hangi Ülkede Üretiliyor?

Yerli otomobile hasret bir toplum olan Türk milletinin, en çok sorduğu sorudur. Son yıllarda yerli üretim araç ile ilgili birçok haber duyulmaktadır. Kültürümüzle özdeşleşmiş bu sorunun cevabı, bu makalede verilecektir.

Amerikan Otomobilleri

Amerikan otomobili denilince akla ilk gelen geniş hacim ve yüksek motor performansıdır. Genellikle 8 silindirli araçlar üretilmektedir. Tüm dünyada Amerikan otomobili denilince, akla ilk gelen kelime ‘’güçlü’’ olmaktadır. Son yıllarda Avrupa otomobillerinin etkisinde kalmış olsa da özünü kaybetmemektedir.

Chevrolet, Chrysler, Dodge, Ford, GMC, Hummer, Jeep, Amerikan üretimi araçlardır.

Alman Otomobilleri

Teknoloji ile sağlamlığı birleştiren en önemli üretici ülkelerin başında gelmektedir. İkinci dünya savaşı itibariyle otomotiv ve teknolojiyi birleştirerek, dünya devleri arasında yer almışlardır.

Audi, BMW, Mercedes-Benz, Mini, Opel, Porsche, Smart, Volkswagen, Alman üretimi araçlardır.

Çin Otomobilleri

Yüksek nüfus ve ucuz işçi gücü sayesinde ekonomik araçlar üretebilen bir ülkedir. Sağlamlık ve tasarım konusunda performansı düşük olsa bile ucuza mal edilen araçlar sayesinde piyasaya girebilmiştir.

Cherry, DFM, Volvo (isveç-çin ortak üretim) Çin üretimi araçlardır.

Japonya Otomobilleri

Teknolojisi ve güvenilirlikleri en yüksek seviyede olan ülkedir. Firmaların, markalarının arkasında durmaları en güçlü özellikleridir.

Daihatsu, Honda, Infiniti, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota, Japon üretimi araçlardır.

Güney Kore Otomobilleri

Asya ve Avrupa kültürlerini birleştirebilen en önemli ülkedir. Bu sayede tüm dünyaya hitap edebilecek araçlar üretebilmektedirler.

Daewoo, Hyundai, Kia, SsangYong, Güney Kore üretimi araçlardır.

İtalya Otomobilleri

Modern tasarımlarıyla tüm dünyada beğeni kazanan ve performansı yüksek araçların olduğu bir ülkedir.

Alfa Romeo, Ferrari, Fiat, Lamborghini, Maserati, İtalyan üretimi araçlardır.

İngiltere Otomobilleri

Araçlarında hız ve asalete önem veren bir ülkedir.

Bentley, Jaguar, Land Rover, Lotus, İngiliz üretimi araçlardır.

Fransa Otomobilleri

Ekonominin ön planda olduğu bir ülkedir.

Bugatti, Citroen, Peugeot, Renault, Fransız üretimi araçlardır.

Rusya Otomobilleri

Sert iklim koşullarına dayanabilen, güçlü bir ülkedir.

Lada, Rus üretimi araçtır.

Hindistan Otomobilleri

Ekonomik araçlar üretebilen bir ülkedir.

Tata, Hindistan’da üretimi yapılan bir araçtır.