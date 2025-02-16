Haber içerikli web sitesi açmak mantıklı mı?

Son zamanlarda birçok kişi web sitesi açıp acaba para kazanabilir miyim diye düşünüyor. Ama sandığınız gibi değil. Web sitesi açarak para kazanmanız çok çok zordur.

Örnek verelim;

Haber sitesi açmak istiyorsunuz. Ajans aboneliğiniz olmadan haber sitesi açmak hiç mantıklı olmaz. Abonelik almadan ajans haberlerini kopyalayayım derseniz bir süre sonra ajansın avukatı size öyle bir dava açar ki uykularınız kaçar. Bütçeniz geniş diyelim. Ajans aboneliği aldınız ve robot yazdırarak otomatik olarak haberleri sitesiniz de yayınlamaya başladınız. Günlük gelen 500 üstü haber sayısı sitenizde yayınlanacak. Google, sizin yeni haber sitesi olduğunuzu bildiği için bu kadar haber ekleyemeyeceğini tahmin ederek sitenizi sandbox’a yani çöp kutusuna atacaktadır. Buradan çıkmak oldukça zordur. Google artık eskisi gibi haber sitelerine pek fazla fırsat vermiyor. Zaten sektör oldukça büyük olduğu için medya kuruluşları ile baş edemezsiniz.

Kendinizi düşünün ve haber okuyacağınız zaman hangi haber sitelerine giriyorsunuz? Haber sitelerinden sonra birçok kişi Twitter ve Facebook kullanıyor. Haberleri oradan takip ediyor.

Neden Twitter’da haberler çok okunuyor?

Kullanıcılar reklamsız, hızlı ve sade haberler için Twitter takip ediyor. Web sitelerinde birçok reklam, aradığınızı bulasıya kadar içeriği komple okumanız için karışık bir yapısı oluyor.

Uzun lafın kısası haber sitesi açmak mantıklı değildir. Maddi ve zaman kaybınız olacaktır.