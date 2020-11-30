Güç tuşunuz çalışmıyorsa MIUI 12 size farklı çözüm sunuyor

MIUI 12.0.2.0 ile gelen bir güzel özellikten daha bahsetmek istiyoruz. Bildiğiniz üzere akıllı telefonlarda güç tuşu aynı anda ekranı kapatmaya ve açmaya yaramaktadır. Telefonlardaki arayüz sistemi ile farklı tuşlar ile ekranı açıp kapatma özellikleri gelmektedir. MIUI 12 ile 3 farklı dokunuş ile ekranı kapatabiliyorsunuz. Özellikle güç tuşunuz bozuksa bu menü tam size göre olacaktır. Güç tuşu çalışmayan kişiler ekranın kapanması için saniyelerce bekleme yapmasına gerek kalmayacak.

İlk olarak telefonun menüsünden “Ayarlar” sekmesine giriş yapınız.

Ayarlar menüsünden “Ek Ayarlar” sekmesine geçiniz.

Bu menüde “Tuş Kısayolları” kategorisine giriniz.

Son olarak “Ekranı Kapat” bölümünde 3 farklı menü seçeneğiniz göreceksiniz.

Yukarıda gördüğünüz gibi biz 3 seçenekten en kolay olan “Ana ekran tuşuna uzun bas” özelliğini kullanıyoruz. Sizin kolayına hangisi gelirse onu tercih ediniz.