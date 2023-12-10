GT3 Pro Max akıllı saat Watch Call eşleştirmesi

Akıllı saatler artık günümüzde vazgeçilmez bir cihaz olmaya devam ediyor. GT3 Pro Max akıllı saati aldık ve bir süredir kullanıyoruz. Kullanım olarak herhangi bir sıkıntısını görmedik. Parasını hak eden bir cihaz olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. GT3 Pro Max alanların en çok zorlandığı Watch Call eşleştirmesidir. Bildiğiniz üzere bu akıllı saat üzerinden çağrı yapma ve gelen aramaları konuşma özelliği bulunmaktadır.

Kendi uygulaması ile eşleştirmek arama veya cevaplamak için yeterli olmamaktadır. Herhangi bir uygulama yüklemeden Watch Call eşleştirmesi yapabilirsiniz.

Watch-Call eşleştirmesi

GT3 Pro Max akıllı saati sadece uygulama ile eşleştirmek yeterli olmuyor. Arama yapmak ve gelen aramaları cevaplamak için Watch-Call eşleştirmesi yapmanız gerekiyor. Bunun için ekstra uygulama yüklemenize gerek bulunmuyor.

saati sadece uygulama ile eşleştirmek yeterli olmuyor. Arama yapmak ve gelen aramaları cevaplamak için Watch-Call eşleştirmesi yapmanız gerekiyor. Bunun için ekstra uygulama yüklemenize gerek bulunmuyor. İlk olarak akıllı saatin bluetooth’u aktif ediniz.

Daha sonra telefondan bluetooth açarak tarama yapınız. Telefon, saati bulduğunda GT3 Pro Max olarak bulacaktır. Eşleşmeyi yapın.

olarak bulacaktır. Eşleşmeyi yapın. Eşleşme tamamlandıktan sonra bluetooth yeni cihazlar listesinde “Watch-Call” göreceksiniz. Buraya tıkladığınızda “eşleştir” demeniz yeterli olacaktır.

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Not: Biz saatin yetkili servisi ya da satıcısı değiliz. Lütfen yorumlarınızı buna göre yazmanızı rica ediyoruz. Önceki yazılarımızda sanki biz saatin satıcısıyız ve yakışı kalmayan yorumların geldiğini gördük. Biz bugüne kadar 4 tane farklı cihaz kullandık ve Watch Call hatası ile hiç karşılaşmadık. Telefon ile Saatin bluetooth özelliğini açıp telefondan tarama yaptığımızda direk olarak buldu.

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